Холдинг «Аквилон Инвест» вновь номинирован на Золотой знак «Надежный застройщик России»

Холдинг «Аквилон Инвест» номинирован на главную федеральную общественную награду в сфере долевого строительства – Золотой знак «Надежный застройщик России-2017».

Напомним, что в 2015 и 2016 годах холдинг «Аквилон Инвест» уже становился обладателем самой престижной общественной награды, учрежденной Фондом развития механизмов гражданского контроля в рамках федерального некоммерческого проекта «Надежные новостройки России» - Золотого знака «Надежный застройщик России». Награждение пройдет на Всероссийском саммите «Надежный застройщик России», который состоится 2-3 ноября в резиденции Президента РФ – Дворце конгрессов в Стрельне, Санкт-Петербург.

По словам генерального директора Фонда развития механизмов гражданского контроля Марии Кошеверской, в рамках проекта были проверены 2600 строительных компаний и 17000 строящихся многоквартирных объектов на всей территории России на предмет соблюдения застройщиками законных прав и интересов участников долевого строительства. По результатам проверки холдинг «Аквилон Инвест» полностью соответствует жестким критериям, и поэтому был включен в список 289 номинантов на награждение Золотым знаком «Надежный застройщик России».

- Это еще раз на федеральном уровне подтверждает, что строящиеся объекты холдинга «Аквилон Инвест» являются домами с минимальными рисками для покупателей, их строит действительно надежный застройщик, который работает в строгом соответствии с действующим законодательством, имеет опыт строительства жилых домов, дорожит своей репутацией,- отметил председатель Совета директоров холдинга «Аквилон Инвест» Александр Фролов.

В настоящее время холдинг «Аквилон Инвест» возводит в Архангельске и Северодвинске 10 жилых комплексов (15 жилых домов) площадью порядка 200 тыс. кв. м. Только в августе при покупке квартир в жилых комплексах холдинга «Аквилон Инвест» в Архангельске и Северодвинске действует акция «Сколько комнат, столько скидка». Покупатель помимо скидки 15% получает дополнительную скидку равную количеству комнат в приобретаемой квартире: 1% при покупке студии или 1-комнатной квартиры, 2% - «евродвушки» или классической двухкомнатной, 3% «евротрешки» или классической трехкомнатной и 4% для евро или классической четырехкомнатной.

А 19 августа холдинг «Аквилон Инвест» приглашает всех желающих на очережную «Экскурсию с пикником». Все участники мероприятия смогут побывать на строящихся жилых комплексах в Архангельске и Северодвинске, получить скидку в 50 тыс. рублей для покупки квартиры и принять участие в викторине с розыгрышем призов. Во время экскурсии специалисты подробно расскажут о строящихся объектах, гости мероприятия смогут на месте познакомиться с планировками квартир, выполненных с использованием европейских принципов «Разумные метры», а также оценить качество возведения зданий по технологии «Теплая керамика» и благоустройство территорий по концепции «Двор без машин». Всех участников ждет необычный подарок – пикник на одном из жилых комплексов. Записаться на экскурсию можно в офисах «Аквилон Инвест» - в Архангельске на ул. Попова, 14, Торгово-деловой центр «Аквилон Инвест», 6 этаж, телефон/факс: (8182) 65-00-08 и в Северодвинске на Морской пр.,15, 3 этаж (вход с правого торца), телефон: (8184) 52-00-00.