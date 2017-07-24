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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/economy/2017/08/07/52210.html

Экономика

Холдинг «Аквилон Инвест» вновь номинирован на Золотой знак «Надежный застройщик России»

Холдинг «Аквилон Инвест» вновь номинирован на Золотой знак «Надежный застройщик России»
Холдинг «Аквилон Инвест» номинирован на главную федеральную общественную награду в сфере долевого строительства – Золотой знак «Надежный застройщик России-2017».

Напомним, что в 2015 и 2016 годах  холдинг «Аквилон Инвест» уже становился обладателем самой престижной общественной награды, учрежденной Фондом развития механизмов гражданского контроля в рамках федерального некоммерческого проекта «Надежные новостройки России» - Золотого знака «Надежный застройщик России». Награждение пройдет на Всероссийском саммите «Надежный застройщик России», который состоится 2-3 ноября в резиденции Президента РФ – Дворце конгрессов в Стрельне, Санкт-Петербург.

По словам генерального директора Фонда развития механизмов гражданского контроля Марии Кошеверской, в рамках проекта были проверены 2600 строительных компаний и 17000 строящихся многоквартирных объектов на всей территории России на предмет соблюдения застройщиками законных прав и интересов участников долевого строительства. По результатам проверки холдинг «Аквилон Инвест» полностью соответствует жестким критериям, и поэтому был включен в список 289 номинантов на награждение Золотым знаком «Надежный застройщик России».

- Это еще раз на федеральном уровне подтверждает, что строящиеся объекты холдинга «Аквилон Инвест» являются домами с минимальными рисками для покупателей, их строит действительно надежный застройщик, который работает в строгом соответствии с действующим законодательством, имеет опыт строительства жилых домов, дорожит своей репутацией,- отметил председатель Совета директоров холдинга «Аквилон Инвест» Александр Фролов.

В настоящее время холдинг «Аквилон Инвест» возводит в Архангельске и Северодвинске 10 жилых комплексов (15 жилых домов) площадью порядка 200 тыс. кв. м. Только в августе при покупке квартир в жилых комплексах холдинга «Аквилон Инвест» в Архангельске и Северодвинске действует акция «Сколько комнат, столько скидка». Покупатель помимо скидки 15% получает дополнительную скидку равную количеству комнат в приобретаемой квартире: 1% при покупке студии или 1-комнатной квартиры, 2% - «евродвушки» или классической двухкомнатной, 3% «евротрешки» или классической трехкомнатной и 4% для евро или классической четырехкомнатной.

А 19 августа холдинг «Аквилон Инвест» приглашает всех желающих на очережную «Экскурсию с пикником». Все участники мероприятия смогут побывать на строящихся жилых комплексах в Архангельске и Северодвинске, получить скидку в 50 тыс. рублей для покупки квартиры и принять участие в викторине с розыгрышем призов. Во время экскурсии специалисты подробно расскажут о строящихся объектах, гости мероприятия смогут на месте познакомиться с планировками квартир, выполненных с использованием европейских принципов «Разумные метры», а также оценить качество возведения зданий по технологии «Теплая керамика» и благоустройство территорий по концепции «Двор без машин». Всех участников ждет необычный подарок – пикник на одном из жилых комплексов. Записаться на экскурсию можно в офисах «Аквилон Инвест» - в Архангельске на ул. Попова, 14, Торгово-деловой центр «Аквилон Инвест», 6 этаж, телефон/факс: (8182) 65-00-08 и в Северодвинске на Морской пр.,15, 3 этаж (вход с правого торца), телефон: (8184) 52-00-00.

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Комментарии
12, сегодня 14:43

За такие деньги лучше купить квартиру в Ярославле или Питере

Юра, сегодня 16:00

Сколько получает скунс-пополиз Гоша?
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