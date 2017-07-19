АО «Архбум» увеличило отгрузку готовой продукции АЦБК по железной дороге на 15% В январе – июле 2017 г. АО «Архбум» увеличило отгрузку готовой продукции Архангельского ЦБК по железной дороге по сравнению с АППГ на 15% до 4038 вагонов, 90% из которых – собственный парк. Отгрузка продукции ускоренными контейнерными поездами (УКП) за семь месяцев текущего года уменьшилась по сравнению с соответствующим периодом 2016 г. на 12% и составила 37 УКП. Нашли ошибку? Выделите текст,

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