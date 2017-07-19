Грант Архангельского ЦБК получил проект «Народная история Новодвинска»

В рамках специальной акции АО «Архангельский ЦБК» - «К 40-летию города – 40 добрых дел» грант комбината получил проект социального педагога школы №1 г. Новодвинска Ирины Арестовой по изучению «народной» истории, который предполагает сбор биографической, исторической информации у ветеранов города и публикацию собранных материалов.

«Наша цель рассказать про историю города бумажников через его жителей, - отмечает уникальность проекта Ирина Арестова. - Надо отдать дань уважения тем, кто внес свою лепту в становление и развитие города, тем, кто связал всю свою жизнь с Новодвинском, причем очень важно, чтобы это было сделано при жизни этих людей».

На первом этапе, который продлится до середины октября, планируется провести массовый опрос ветеранов Новодвинска, собрать и отсканировать фотографии из семейных архивов, посвященных городским событиям, объектам, коллективам прошлых лет.





Реализовать проект помогут новодвинцам представители региональной общественной организации «Возрождение отечественной культуры», которая имеет большой опыт проведения социальных исследований в регионе. Поддержали инициативу по изучению народной истории Новодвинска активисты городского совета ветеранов, начальник архивного отдела администрации города и депутат городского Совета Андрей Малыгин.





Штаб проекта разместится в музее истории 1-й школы. Сюда могут обратиться ветераны и заинтересованные в проекте горожане (тел. 8-953-934-4737).





В проекте примут участие преподаватели и учащиеся ряда образовательных организаций города, студенты САФУ, представители ветеранских организаций, неравнодушные горожане.





Организаторы проекта обещают обобщить полученные результаты и предоставить свои наработки к 24 ноября - дню присвоения Новодвинску статуса города. Планируется разместить материалы исследования в сети Интернет, печатных изданиях города.





Также в замыслах инициаторов издание отдельной книги о ветеранах городах.