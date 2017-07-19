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В рамках проекта АЦБК «40 добрых дел к 40-летию города Новодвинска» успешна прошла «Ночь искусств»
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Понедельник, 31 июля, 19:52
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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/economy/2017/07/31/52094.html
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В рамках проекта АЦБК «40 добрых дел к 40-летию города Новодвинска» успешна прошла «Ночь искусств»
фото с сайта администрации Новодвинска
Было организовано несколько тематических площадок. Для поклонников литературы работал летний читальный зал, где можно было поиграть в различные настольные и салонные игры, популярные в XIX веке.
Любителей рукоделия от мастеров прикладного творчества архангельской организации «Арт-Север» ждали мастер-классы по оформлению козулей (северных пряников), созданию кукол, оберегов, этно-кубиков.
На летней эстраде Новодвинска проходила концертно-развлекательная программа. Выступили артисты Поморской Филармонии, прозвучали стихи авторов XIX века от участниц конкурса красоты «Краса Новодвинска - 2017».
Изюминкой «Ночи искусств» стало выступление военного оркестра Северо-Западного регионального командования внутренних войск МВД России под руководством дирижера - майора Павла Марарова. Военный оркестр из Калининграда впервые выступил в Новодвинске.
«Сегодняшний концерт – это значимое патриотическое мероприятие для жителей нашего города, особенно молодёжи, - отметил председатель правления новодвинского «Российского Союза ветеранов Афганистана» Виктор Дмитриевский. - Оркестр из Калининграда подарил нам настоящий праздник живой музыки, тем более в преддверии празднования юбилейного Дня города и накануне ещё одного замечательного праздника - Дня военно-морского флота, который отмечается в последнее воскресенье июля».
Как прокомментировал событие начальник управления организационного развития АО «Архангельский ЦБК» Вадим Трескин, полгода назад многие из новодвинцев участвовали в форуме социальных проектов, где и родилась идея этого мероприятия. Он также выразил надежду, что это станет удачным стартом большой плодотворной работы.
Напомним, что Архангельский ЦБК в рамках благотворительной деятельности объявил конкурс социальных проектов «40 добрых дел к 40-летию города Новодвинска». Акция нацелена на поддержку общественных инициатив и создание условий для развития институтов гражданского общества в городе бумажников.
В рамках конкурса АЦБК готов профинансировать реализацию проектов, направленных на развитие социальной сферы муниципалитета. Их авторами могут стать некоммерческие организации и объединения, а также государственные и муниципальные учреждения.
Срок реализации конкурса: апрель-ноябрь 2017 года.
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