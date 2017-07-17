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Более 3,6 млн. часов видеотрансляций с 116 тысяч видеокамер по всей стране обеспечили прозрачность ЕГЭ-2017

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Суббота, 29 июля, 18:41

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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/economy/2017/07/29/52059.html

Экономика

Более 3,6 млн. часов видеотрансляций с 116 тысяч видеокамер по всей стране обеспечили прозрачность ЕГЭ-2017

Более 3,6 млн. часов видеотрансляций с 116 тысяч видеокамер по всей стране обеспечили прозрачность ЕГЭ-2017
«Ростелеком» обеспечил бесперебойную видеотрансляцию всего периода ЕГЭ-2017. Она осуществлялась с более чем 116 тысяч видеокамер, установленных в более чем 59 тысячах аудиторий по всей стране. Впервые уровень онлайн трансляции из аудиторий в 52 субъекте РФ составил 100%, что на 14 субъектов больше, чем в 2016 году, а в 29 субъектах РФ варьировался от 80 до 99%.

В Архангельской области и Ненецком автономном округе для организации видеотрансляции ЕГЭ в текущем году было задействовано 454 программно-аппаратных комплекса (ПАКов). Оборудование было установлено в 58 пунктах приема ЕГЭ, что позволило обеспечить видеотрансляцию сдачи экзаменов в 454 аудиториях, также трансляция осуществлялась из аудиторий двух Региональных центров обработки информации.

Изображение с видеокамер передавалось на портал www.smotriege.ru, благодаря которому за ходом проведения экзамена следили специально аккредитованные Рособрнадзором общественные наблюдатели. Общее количество пользователей портала превысило 13 тысяч, что больше предыдущих показателей в 2 раза. Обусловлен этот факт тем, что в 2017 году пользователями портала стали ситуационные центры, созданные в субъектах Российской Федерации для отслеживания прозрачности проведения экзаменов.

Количество трансляций из аудиторий в этом году по сравнению с 2016 годом выросло на 9% и составило более 301 тысячу. Общее количество часов трансляций превысило более 3,6 млн. Видеозаписи с ЕГЭ будут доступны на портале до 31 октября 2017 года, а в 20% субъектов до 1 марта 2018 года.

Для проекта компания задействовала собственную сетевую инфраструктуру на территории всей страны. Видеосерверы были развернуты в 7 ЦОДах «Ростелекома». Уровень синхронизации видеоданных в ЦОДы в 2017 году на текущий момент времени составляет 92%.

В 2017 году «Ростелеком» разработал программное решение для пунктов проведения экзаменов (ППЭ), которое позволяет не только проводить мониторинг работоспособности камер и обеспечивает непрерывность трансляции на портал smotriege.ru, но и позволяет просматривать «метку» о нарушении и оперативно проводить проверку факта нарушения непосредственно в аудиториях, где идет сдача экзамена. Новая система обеспечила возможность отрабатывать потенциальные нарушения, зафиксированные онлайн – наблюдателями, в течение 5-15 минут.

Для техподдержки пользователей портала «Ростелеком» открыл «горячую линию» в коде 8-800, которая работала в режиме 24/7 в течение всего периода проведения экзаменов. Максимальное время восстановления трансляции в случае прерывания составляет всего 15 минут, что является беспрецедентно жестким сроком устранения неисправности.

«Ростелеком» год за годом обеспечивает прозрачность проведения ЕГЭ, постоянно дорабатывая систему для удобства пользователей. Так, в 2017 году мы разработали программное решение, которое позволяет специалистам Рособнадзора оперативно проводить проверку нарушений в пунктах проведения экзаменов и на портале www.smotriege.ru. Кроме того, в этом году «Ростелеком» впервые обеспечил видеонаблюдение во время обязательных государственных экзаменов в Вологде, Липецке, Оренбурге и республике Тыве, и запустил для этого отдельный портал - www.smotrioge.ru, который является «младшим братом» сайта www.smotriege.ru»,- говорит вице-президент ПАО «Ростелеком» Артемий Прокопенко.

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