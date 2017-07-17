Новая котельная ЛДК-3 позволит получить максимальный экологический эффект

Запуск на промплощадке ОАО «ЛДК-3» (третий участок ЗАО «Лесозавод 25», входит в ГК «Титан») новой котельной на кородревесных отходах Polytechnik Luft-und Feuerungstechnik GmbH (Австрия) позволит не только значительно улучшить качество основной продукции предприятия, снизить затраты на теплоэнергию, но и получить максимальный экологический эффект.

Как рассказала начальник службы экологии ЗАО «Лесозавод 25» Ксения Мальцева, новые технологии, применяемые в лесопильном производстве, позволяют получать древесные отходы с естественной влажностью, допустимой для использования их в качестве топлива без дополнительной обработки. Управление и регулирование этой котельной новейшего поколения происходит полностью автоматизировано, благодаря накопительно-программируемому управлению. Тем самым обеспечивается работа котельной без постоянного присутствия обслуживающего персонала. Каждый котел котельной мощностью по 8 МВт оборудован системами, которые позволяют минимизировать выброс загрязняющих веществ в атмосферу. Для очистки отходящих дымовых газов от загрязняющих веществ смонтированы современные высокоэффективные газоочистные установки.

«По опыту проведения модернизации на Маймаксанском и Цигломенском участках, можно говорить о том, что в динамике прослеживается планомерное снижение выброса загрязняющих веществ в атмосферу, - отметила Ксения Мальцева. - Кроме того, сокращается величина выброса твердых веществ в атмосферу, к которым, в том числе, относятся взвешенные вещества, пыль неорганическая, сажа, пыль древесная, пыль абразивная, что связано с эффективной работой газоочистного оборудования и проведением плановых профилактических ремонтов такого оборудования».

Напомним, что реализация проекта по энергетическому использованию древесных отходов (доля коры составляла от 50% до 75%) на Цигломенском участке ЗАО «Лесозавод 25» позволила снизить фактическую стоимость затрат на получение 1 гигакаллории более чем в 10 раз, а также уменьшить выбросы оксида углерода на 21 т/г; оксидов азота на 6,2 т/г.

Многолетний опыт ЗАО «Лесозавод 25» по использованию отходов лесопиления в качестве сырья для тепло- и энергообеспечения обеспечивает полностью безотходное производство. В производстве не используется уголь и мазут, что резко сокращает выбросы загрязняющих веществ в атмосферу. Ежегодно ЗАО «Лесозавод 25» направляет на охрану окружающей среды более 8 млн руб. в год, включая затраты на очистку сточных вод предприятия.