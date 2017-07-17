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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/economy/2017/07/28/52037.html

Экономика

"Ростелеком" обнуляет тарифы на пользование Wi-Fi в точках доступа, построенных по проекту устранения цифрового неравенства

"Ростелеком" обнуляет тарифы на пользование Wi-Fi в точках доступа, построенных по проекту устранения цифрового неравенства
На встрече с председателем Правительства РФ Дмитрием Медведевым президент ПАО «Ростелеком» Михаил Осеевский предложил с 1 августа 2017 года отменить плату за пользование высокоскоростным интернетом на Wi-Fi точках доступа, построенных по проекту устранения цифрового неравенства в сельских населенных пунктах. Глава кабинета министров поддержал инициативу.

Таким образом, с августа 2017 года пользоваться интернетом в точках доступа (Wi-Fi), которые строятся в рамках оказания универсальных услуг связи в удаленных и труднодоступных малых населенных пунктах (с населением от 250 до 500 человек), можно будет абсолютно бесплатно. Ранее действовал тариф в размере 45 рублей в месяц.

«Ростелеком» с 2014 года является единым оператором универсальных услуг связи на территории страны и успешно реализует проект устранения цифрового неравенства. Мы накопили опыт, собрали и проанализировали обратную связь от администраций, от простых пользователей и пришли к выводу, что можно обнулить тарифы в точках Wi-Fi, построенных по проекту. Мы видим, что в малых населенных пунктах, особенно удаленных, есть ограничения по точкам приема платежей – там, как правило, нет банковских или почтовых отделений, банкоматов или терминалов. Поэтому мы идем навстречу пользователям и делаем интернет на высокой скорости в точках Wi-Fi на селе бесплатным», – отметил президент «Ростелекома» Михаил Осеевский.

Возможность выхода во всемирную паутину в точках доступа проекта пользуется высоким спросом жителей села. За полтора года работы точек состоялось 6,2 млн интернет-сессий, а общий трафик превысил 727 Тб. Причем и количество сессий и трафик растут очень высокими темпами. Скорость передачи данных в точках доступа – не менее 10 Мбит/с.

Глава компании рассказал об итогах реализации проекта устранения цифрового неравенства по состоянию на 30 июня 2017 года. План-график строительно-монтажных работ выполняется на 100%. На отчетную дату введено в эксплуатацию 4 690 точек доступа или 34% от общего плана (всего до конца 2019 года должны быть построены почти 14 тыс. точек). Проложено 35 тысяч километров волоконно-оптических линий связи, в настоящее время ведутся работы еще по 15 тыс. километров ВОЛС.

Как отметил Михаил Осеевский, к реализации проекта привлечено более 240 российских предприятий, общая численность задействованного персонала превышает 9 тыс. человек. Все оборудование, кабель и другие материалы, используемые на проекте, исключительно российского производства.

Построенная в рамках проекта устранения цифрового неравенства инфраструктура может быть задействована для реализации других проектов национального масштаба. Например, для обеспечения высокоскоростным доступом в интернет учреждений здравоохранения.

 

 

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Архангельский филиал ПАО «Ростелеком» — структурное подразделение Компании, находящееся в административном и функциональном подчинении Макрорегионального филиала «Северо-Запад» ПАО «Ростелеком» («Ростелеком — Северо-Запад»). Оперирует на территории Архангельской области и Ненецкого автономного округа и обслуживает более 244 тысяч абонентов телефонии, свыше 138 тысяч пользователей Интернет, 49 тысяч пользователей «Интерактивного телевидения».

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ПАО «Ростелеком» (www.company.rt.ru) – одна из крупнейших в России и Европе телекоммуникационных компаний национального масштаба, присутствующая во всех сегментах рынка услуг связи и охватывающая миллионы домохозяйств в России.

Компания занимает лидирующее положение на российском рынке услуг ШПД и платного телевидения: количество абонентов услуг ШПД превышает 12,5 млн, а платного ТВ «Ростелекома» - более 9,4 млн пользователей, из которых свыше 4,4 миллионов смотрит уникальный федеральный продукт «Интерактивное ТВ».

Выручка Группы компаний за 1 квартал 2017 г. составила 70,4 млрд руб.,   OIBDA достигла 21,6 млрд руб.  (30,6% от выручки), чистая прибыль – 3,2 млрд руб.

«Ростелеком» является безусловным лидером рынка телекоммуникационных услуг для российских органов государственной власти и корпоративных пользователей всех уровней.

Компания - признанный технологический лидер в инновационных решениях в области электронного правительства, облачных вычислений, здравоохранения, образования, безопасности, жилищно-коммунальных услуг.

Стабильное финансовое положение Компании подтверждается кредитными рейтингами: агентства Fitch Ratings на уровне “BBB-”, а также агентства Standard&Poor’s на уровне “BB+”. 

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