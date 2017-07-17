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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/economy/2017/07/26/52005.html

Экономика

Михаил Мамошин: Северная Двина остается главной «улицей» Архангельска

Михаил Мамошин: Северная Двина остается главной «улицей» Архангельска
Автор проекта масштабной застройки набережной Северной Двины в Архангельске архитектор Михаил Мамошин проинспектировал ход работ на возводимых зданиях.

 

Напомним, что первое за последние 30 лет в Архангельске комплексное архитектурно-градостроительное решение по застройке набережной между ул. Поморская и ул. Иоанна Кронштадтского включает два жилых комплекса – «ALPHA» и «ОМЕГА ХАУС», и многофункциональный деловой центр «DELTA». Вдоль Северной Двины их свяжет общедоступная пешеходная рекреационная зона. Проект успешно реализует холдинг «Аквилон Инвест».

- Северную Двину называют часто главной улицей Архангельска. Поэтому новая набережная изначально рассматривалась нами не только как деловой центр, но и как общедоступная зона отдыха для всех горожан. Ведь в свое время Дворцом пионеров набережная оказалась разделена на две части: одна часть была сделана, а вторая оказалась в запустении. Поэтому мы приняли для себя как аксиому – создать пешеходную сквозную рекреационную зону. Это есть и во всех проектных материалах. Второй аспект – это панорама со стороны реки. Безусловно – река, это ключевой фактор восприятия Архангельска и Северная Двина остается архитектурной доминантой города.

Благодаря удачному местоположению и особой форме зданий, из большинства квартир открывается живописный вид на реку и главный храм  столицы Поморья – Михайло-Архангельский кафедральный собор. В шаговой доступности расположены две школы, университетская Ломоносовская гимназия, САФУ, Дворец детского и юношеского творчества, музыкальная школа, театр кукол, Дворец спорта. Через дорогу находится поликлиника медицинского центра им. Семашко. 

Частью проекта комплексной застройки является ЖК «ОМЕГА ХАУС» общей площадью порядка 50 тыс. кв. м (326 квартир). В сданной первой секции запроектировано 110 квартир, во второй – 118 квартир. Кроме того на первом этаже зарезервировано помещение для размещения детского сада, а расположенный там же фитнес-центр располагает собственным 18-метровым бассейном. Сейчас на стройплощадке ЖК «ОМЕГА ХАУС» полностью завершены работы по прокладке наружных сетей электро- и теплоснабжения, водопровода, канализации, смонтированы тепловые пункты. Комиссия областной инспекции гостройнадзора выдала заключение о соответствии здания 2-й очереди проекту. На 3-й очереди завершено устройство кровли, внутриквартирных перегородок, монтаж оконных блоков и вентиляции. Закончена разводка внутриквартирных электросетей, устройство внутреннего водостока, ведутся работы по прокладке внутренних сетей водопровода и канализации и монтаж вентиляции. Готовится к установке лифтовое оборудование. Завершение строительства запланировано в конце этого года.

И только до конца недели, приобретая квартиру во 2-й и 3-й очереди  ЖК «Омега Хаус» (2-я и 3-я очереди) можно получить скидку до 200 тыс. рублей. Такая же скидка действует при покупке квартир в ЖК «ALPHA»,  ЖК «Империал» (2-я очередь, 25-этажная часть), ЖК «Аврора» (3-я очередь), ЖК «Зеленый квартал» (1-я и 2-я очередь), ЖК «Green Park», а в Архангельске. В Северодвинске скидка в размере 150 тыс. рублей предоставляется на квартиры в ЖК «PARUS» (1-я очередь) и 50 тыс. рублей – на все квартиры в ЖК «Шоколад». 

В настоящее время холдинг «Аквилон Инвест» возводит в Архангельске и Северодвинске 10 жилых комплексов (15 жилых домов) площадью порядка 200 тыс. кв. м.

 

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