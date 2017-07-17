В начале августа на АЦБК запустят обновленную теплорекуперационную систему КДМ-2

В рамках первого этапа реконструкции всего технологического потока второй картоноделательной машины (далее – КДМ-2) АО «Архангельский ЦБК» в начале августа 2017 г. на производстве картона будет произведена пусконаладка и запуск в работу системы теплорекуперации горячего воздуха Lang-Hafner (Германия). Управление этой системой будет осуществляться автоматизированной системой управления технологическим процессом.

Также, как пояснил технический директор по развитию производства картона Александр Туфанов, в настоящее время идет подготовка зоны для строительно-монтажных работ по установке оборудования короткой циркуляции для верхнего и нижнего слоев картона.

Одновременно проводятся подготовительные работы по заключению договора на строительство по усилению существующих несущих конструкций здания производства картона и устройству фундамента под новый продольно-резательный станок. В этой связи, по словам Александра Туфанова, к ноябрю текущего года существенно изменится привычный знаменитый дизайн внутри цеха картона Архангельского ЦБК - появится проем в отметке «6.00 м» размером около 108 м² с котлованом на отметке «0,00 м» глубиной более 3 м для нового фундамента ПРС.

Как сообщалось ранее, на 2019 г. запланирован второй этап реконструкции КДМ-2 -замена продольно-резательного станка, сеточной и прессовой частей, оборудования короткой циркуляции для двух слоев, модернизация сушильной части, установка каландра, замена наката, линии транспортировки рулонов, системы подготовки гильз.

Стратегическая цель второго этапа реализации приоритетного инвестиционного проекта в области освоения лесов АЦБК «Реконструкция производства картона» - увеличение производительности машины, повышение качества продукции, расширение ассортимента бумаги для гофрирования и картона, снижение себестоимости продукции.

Стоимость основного оборудования (без учета работ): 53,5 млн. евро.