Архангельская область примет участие в международном рыбопромышленном форуме

Форум пройдёт с 14 по 16 сентября в Санкт-Петербурге. В правительстве региона состоялось рабочее совещание с участием представителей профильных органов власти и предпринимательского сообщества области

Как отметил заместитель председателя правительства Архангельской области Евгений Фоменко, подобного уровня мероприятий в рыбопромышленном комплексе России не проводилось уже несколько десятков лет:

«Международный рыбопромышленный форум станет знаковым для отрасли событием. Губернатор Архангельской области Игорь Орлов поддержал инициативу сформировать делегацию Поморья из представителей власти и бизнеса и принять активнейшее участие в грядущем мероприятии».

Проект программы форума уже разработан, а в качестве главной темы пленарного заседания предлагается вопрос: «Глобальный взгляд на рыболовство в Мировом океане: сотрудничество или конкуренция?».

На круглых столах предлагается обсудить: угрозы для состояния водных биоресурсов и инструменты управления биологическими рисками; проявления протекционизма на фоне глобализации рыбной индустрии; рыбопромысловый флот будущего; экологическую сертификацию как инструмент повышения устойчивости рыболовства и аквакультуры и управления рынками сбыта.

Также в рамках форума состоится выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий.

— На сегодняшний день идёт активная продажа выставочных мест, – сказал Евгений Фоменко. – Решать, конечно, бизнесу, но если предприниматели Поморья станут участниками выставки, то это будет большим плюсом для Архангельской области.

По итогам обсуждения министерству АПК и торговли региона поручено уточнить цены, довести информацию до предпринимателей и собрать предложения по участию в выставке. На совещании также было отмечено: важно, чтобы на форум обратили внимание и рыболовецкие колхозы Поморья, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Контактное лицо по участию в международном рыбопромышленном форуме: Анна Осинина, телефон: (8182) 285-653.