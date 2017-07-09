ООО «Карпогорылес» из ГК «Титан» - серебряный призер конкурса «Лучшее предприятие лесного комплекса» ООО «Карпогорылес», входящее в Группу компаний «Титан», заняло второе место в конкурсе «Лучшее предприятие лесного комплекса в Архангельской области» в номинации «Лучшее лесозаготовительное предприятие». Четыре леспромхоза холдинга - ООО «Усть-Покшеньгский ЛПХ», ООО «Шалакушалес», ООО «Пинежьелес», ООО «Дмитриевский леспромхоз» - получили благодарности министерства природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области за активное участие в областном конкурсе.



Трудовому коллективу Группы компаний «Титан» объявлена благодарность губернатора Архангельской области Игоря Орлова за активное участие в организации и проведении IV Международного арктического форума «Арктика – территория диалога».



Торжественная церемония награждения призеров и лауреатов конкурса состоялась 14 июля 2017 г. в администрации Архангельской области.

Конкурс «Лучшее предприятие лесного комплекса в Архангельской области» проводится с 2012 г.



Победители определяются по итогам работы за предыдущий год. Учитывается ряд показателей, в том числе, рост объемов отгруженных товаров, заготовки древесины, выполнение мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов, уровень среднемесячной зарплаты и уровень травматизма на производстве, отсутствие задолженности в бюджеты Архангельской области и Российской Федерации, а также во внебюджетные государственные фонды. Нашли ошибку? Выделите текст,

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