Конкурс «Лучшее предприятие лесного комплекса в Архангельской области» проводится с 2012 г.
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Среда, 19 июля, 12:13
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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/economy/2017/07/19/51875.html
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ООО «Карпогорылес» из ГК «Титан» - серебряный призер конкурса «Лучшее предприятие лесного комплекса»
ООО «Карпогорылес», входящее в Группу компаний «Титан», заняло второе место в конкурсе «Лучшее предприятие лесного комплекса в Архангельской области» в номинации «Лучшее лесозаготовительное предприятие».
Четыре леспромхоза холдинга - ООО «Усть-Покшеньгский ЛПХ», ООО «Шалакушалес», ООО «Пинежьелес», ООО «Дмитриевский леспромхоз» - получили благодарности министерства природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области за активное участие в областном конкурсе.
Трудовому коллективу Группы компаний «Титан» объявлена благодарность губернатора Архангельской области Игоря Орлова за активное участие в организации и проведении IV Международного арктического форума «Арктика – территория диалога».
Торжественная церемония награждения призеров и лауреатов конкурса состоялась 14 июля 2017 г. в администрации Архангельской области.
Конкурс «Лучшее предприятие лесного комплекса в Архангельской области» проводится с 2012 г.
Победители определяются по итогам работы за предыдущий год. Учитывается ряд показателей, в том числе, рост объемов отгруженных товаров, заготовки древесины, выполнение мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов, уровень среднемесячной зарплаты и уровень травматизма на производстве, отсутствие задолженности в бюджеты Архангельской области и Российской Федерации, а также во внебюджетные государственные фонды.
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