Котлас – важный узел авиасообщений

На днях подписано соглашение о взаимодействии между правительством Архангельской области, Группой «Илим» и Архангельским региональным авиапредприятием, направленное на дальнейшее развитие важнейшего авиатранспортного узла на юге региона – аэропорта в Котласе.

Документ предполагает выполнение комплекса работ по проведению ремонта искусственной взлётно-посадочной полосы посадочной площадки и развитие аэропортовой инфраструктуры. Группа «Илим» направит на эти цели порядка 25 миллионов рублей. Ранее лесопромышленная компания в рамках государственно-частного партнёрства уже вложила в аэропорт 50 миллионов рублей.





Авиапредприятие возрождается





С вопросом о том, насколько важно развитие Котласского авиатранспортного узла, что уже сделано и какие мероприятия запланированы на 2017 год, мы обратились к Ваге Петросяну, генеральному директору АО «Аэропорт Архангельск». Вот как он прокомментировал нынешнюю ситуацию и возможности развития предприятия:





– Котласский аэропорт в структуре транспортной системы региона очень важный сегмент. Собственно, поэтому столько усилий сосредоточено на нём. Года полтора-два назад это был закрытый, богом забытый частный транспортный объект без отопления, без электроэнергии, без регулярных рейсов. Но благодаря твёрдой воле губернатора и помощи Группы «Илим» мы, во‑первых, открыли этот аэропорт, во‑вторых, возобновили авиасообщение между Архангельском и Котласом, потом – между Сыктывкаром, Санкт-Петербургом. Сегодня аэропорт Котлас – это самодостаточное авиапредприятие.





В прошлом году проведена серьёзная работа: выполнен ремонт перрона, мест стоянок воздушных судов, рулежной дорожки. В аэровокзале оборудован сектор выдачи багажа. Сделан удобный, тёплый, отапливаемый накопитель для пассажиров, оборудованы санузлы, в том числе для людей с ограниченными возможностями. Мы установили топливно-заправочный комплекс: локальный, маленький, но очень достойный, современный. Смонтировали газовое отопление аэровокзала. Раньше всё это не отапливалось, потом – кое‑как электричеством. Сейчас там современный газовый котёл, то есть мы полностью обеспечили себя теплом. Установили самое современное светосигнальное оборудование на взлётно-посадочной полосе.





А в этом году планируем ремонт покрытия взлётно-посадочной полосы. Также готовим проект по её удлинению. Сейчас он на стадии согласования технико-экономического обоснования. Обоснуем, начнём работать.





Многие выбирают самолёт





Андрей Бральнин, глава МО «Котлас», рассказал о важности развития аэропорта для города:





– Сегодня это единственный аэропорт на юго-востоке региона, который осуществляет сообщения с Архангельском, Сыктывкаром, Санкт-Петербургом. Маршрут Котлас – Санкт-Петербург очень популярен. В рейс неизменно отправляется полный самолёт. Билеты приходится покупать задолго до вылета. Стоимость их равноценна железнодорожным поездкам. Поэтому многие выбирают самолёт.





Кроме того, авиаплощадка в Котласе востребована для развития бизнеса на нашей территории, в частности, в этом заинтересован наш крупный партнёр – целлюлозно-бумажный комбинат в Коряжме.





Также в последнее время у нас стала активно развиваться частная авиация. Есть собственники, которые ждут хороших условий для дальнейшего становления этого нового вида авиасообщений.





Очень остро стоит вопрос модернизации взлётно-посадочной полосы, что может послужить развитию малой авиации, санитарной авиации.





Всё более востребованным становится межрегиональное сообщение в связи с развитием и укреплением федеративных связей между субъектами в различных отраслях экономики, культуры, спорта, а также становлением государственно-частного партнёрства для оперативного решения общих задач.





Межрегиональные перевозки сегодня дотируются. Ежегодно выделяются средства из регионального бюджета на обеспечение бесперебойного сообщения Котлас – Архангельск. Развиваются и иные виды поддержки.





Добавлю, что в диалоге с Группой «Илим» и правительством области сейчас решается очень важный вопрос об автомобильной дороге, которая идёт к аэропорту. До недавнего времени она была у неэффективного собственника. Договариваемся с «Архангельскавтодором» о передаче этого важного участка дороги в ведение области.

В интересах территории аэропорт необходимо развивать. У нас есть надёжные партнёры в лице Архангельского аэропорта, Группы «Илим», дополнительные вливания которых способствуют быстрой реконструкции аэропорта.