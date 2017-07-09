|
Новости дня
В Холмогорском районе молния сожгла дом с вековой историей
В Архангельске прошёл областной мужской чемпионат по теннису
В Северодвинске прошёл городской кубок по плаванию в открытой воде
Двух молодых людей, ищущих тайник с наркотиками, задержали в Архангельске
|
Вторник, 18 июля, 20:02
Ваш регион: Все Поморье
Все Поморье
Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/economy/2017/07/18/51857.html
|
ЗАО «Лесозавод 25» стало лучшим предприятием лесного комплекса Архангельской области в сфере деревообработки
ЗАО «Лесозавод 25» стало победителем областного конкурса «Лучшее предприятие лесного комплекса в Архангельской области» в номинации «Лучшее деревообрабатывающее предприятие». Диплом третьей степени (III место) получило ОАО «Архангельский лесопильно-деревообрабатывающий комбинат №3».
Как отметил министр природных ресурсов и ЛПК Архангельской области Константин Доронин, сегодня лесная отрасль Поморья переживает второе рождение. Основная цель конкурса - способствовать распространению опыта организаций, добившихся наилучших результатов в производственной деятельности, а также рациональном использовании природных ресурсов. Победа же является признанием высокой репутации предприятия и его вклада в развитие лесного комплекса Архангельской области.
Областной конкурс проводится с 2012 г.
Победители определяются по итогам работы за предыдущий год. Учитывается ряд показателей, в том числе, рост объемов отгруженных товаров, заготовки древесины, выполнение мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов, уровень среднемесячной зарплаты и уровень травматизма на производстве, отсутствие задолженности в бюджеты Архангельской области и Российской Федерации, а также во внебюджетные государственные фонды.
Напомним, что в начале июля текущего года проекту ЗАО «Лесозавод 25» - «Строительство лесопильно-деревообрабатывающего комплекса в Маймаксанском округе г. Архангельска, ул. Родионова 25» на базе производственной площадки ОАО «ЛДК-3» - присвоен статус приоритетного инвестиционного проекта в области освоения лесов.
Объем инвестиций составляет около 4,2 млрд. руб.
В результате реализации проекта к 2018 г. производственные мощности ЗАО «Лесозавод 25», с учетом нового участка на базе производственной площадки ОАО «ЛДК-3», составят более 1,5 млн. м3 переработки пиловочного сырья в год. Из них на третьем участке ЗАО «Лесозавод 25», организованном на базе производственной площадки ОАО «ЛДК-3», объемы переработки сырья составят порядка 550 тыс. м3 в год.
На базе ОАО «ЛДК-3» будет создано 500 высокопроизводительных рабочих мест с улучшенными условиями труда.
Сейчас предприятие приступило ко второму этапу реализации инвестиционного проекта. Выход на проектную мощность нового участка запланирован на декабрь текущего года.
|
Главное
В Архангельске выберут самый красивый дворСегодня 16:25
Записки ворчуна. Не международный уровеньСегодня 13:38
В Санкт-Петербурге задержан еще один подельник ПеунковаСегодня 09:47
В Архангельской области сохранится теплоСегодня 09:23
На юбилей Соловецкой школы юнг приедут 20 ветерановВчера 12:23
Экономика
Котлас – важный узел авиасообщенийСегодня 16:49
Конечные регулируемые цены на электрическую энергию и мощность, поставляемую потребителям ПАО «Архэнергосбыт» в июне 2017 годаВчера 17:21
"Ростелеком" приступил к организации точек доступа в Интернет в Коношском районеВчера 14:01
«Аквилон Инвест»: 200 тыс. кв. метров нового жилья12 июля 2017 18:00
Группа «Илим» и холдинг «Оргхим» создали совместное производство инновационной биохимической продукции12 июля 2017 11:31
Транспортная полиция Архангельской области приняла участие в военно-патриотической смене «Вымпел»
В Архангельске выберут самый красивый двор
В Архангельской области появится мост через реку Верхняя Тойма в деревню Вершина
На железных дорогах Архангельска провели более 170 рейдов по профилактике детского травматизма
Котлас – важный узел авиасообщений
Конечные регулируемые цены на электрическую энергию и мощность, поставляемую потребителям ПАО «Архэнергосбыт» в июне 2017 года
"Ростелеком" приступил к организации точек доступа в Интернет в Коношском районе
На пост главы Северодвинска выдвинуто шесть кандидатов
Северодвинску ищут нового главу. Но фамилии пока в секрете
"Левада-центр": рейтинг "Единой России" вырос на 8 процентов
Богаче Матвиенко. Ольга Епифанова попала в список Forbes
Виктор Новожилов предложил изменить процесс создания проектов федеральных законов в регионах
В Холмогорском районе молния сожгла дом с вековой историей
Двух молодых людей, ищущих тайник с наркотиками, задержали в Архангельске
Подросток на мотоцикле сбил шестилетнего мальчика в Онежском районе
В Поморье более 50 человек задержаны за попытку передачи осуждённым запрещённых предметов
В Архангельске прошёл областной мужской чемпионат по теннису
В Северодвинске прошёл городской кубок по плаванию в открытой воде
Началась регистрация для участия в чемпионате Архангельской области по пляжному волейболу
Волейболистки Архангельска выиграли спартакиаду школьников
Москва увидит работы художника Сергея Сюхина
В Добролюбовке снова откроется "Языковое бистро"
В Мезени скончался художник Василий Личутин
Партпроект «Единой России» «Театры малых городов» - реальная помощь театральному сообществу и людям
|Свидетельство
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей младше 16 лет.
Мнение редакции может не совпадать с позицией автора.
При полном или частичном использовании любых материалов гиперссылка на dvinainform.ru обязательна. Копирование материалов без разрешения администрации сайта запрещено.
|Электронное периодическое издание
163000, г. Архангельск, пр. Троицкий, 52, 13 этаж
Телефон: (8182) 639-718, 639-719, 639-720
Коммерческий отдел:
|Сделано в Artil.ru
==================== Заработок 12 OOO рублей в день! Вас интересует заработок в интернете за компьютером или ноутбуком? Так, чтобы без обмана и доход хороший - порядка 12 ООО рублей в день! Да... Именно готовый заработок, а не какой-то бесполезный курс! Подробности http://malohit.ru ====================