ЗАО «Лесозавод 25» стало лучшим предприятием лесного комплекса Архангельской области в сфере деревообработки

ЗАО «Лесозавод 25» стало победителем областного конкурса «Лучшее предприятие лесного комплекса в Архангельской области» в номинации «Лучшее деревообрабатывающее предприятие». Диплом третьей степени (III место) получило ОАО «Архангельский лесопильно-деревообрабатывающий комбинат №3».

Как отметил министр природных ресурсов и ЛПК Архангельской области Константин Доронин, сегодня лесная отрасль Поморья переживает второе рождение. Основная цель конкурса - способствовать распространению опыта организаций, добившихся наилучших результатов в производственной деятельности, а также рациональном использовании природных ресурсов. Победа же является признанием высокой репутации предприятия и его вклада в развитие лесного комплекса Архангельской области.

Областной конкурс проводится с 2012 г.





Победители определяются по итогам работы за предыдущий год. Учитывается ряд показателей, в том числе, рост объемов отгруженных товаров, заготовки древесины, выполнение мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов, уровень среднемесячной зарплаты и уровень травматизма на производстве, отсутствие задолженности в бюджеты Архангельской области и Российской Федерации, а также во внебюджетные государственные фонды.





Напомним, что в начале июля текущего года проекту ЗАО «Лесозавод 25» - «Строительство лесопильно-деревообрабатывающего комплекса в Маймаксанском округе г. Архангельска, ул. Родионова 25» на базе производственной площадки ОАО «ЛДК-3» - присвоен статус приоритетного инвестиционного проекта в области освоения лесов.

Объем инвестиций составляет около 4,2 млрд. руб.





В результате реализации проекта к 2018 г. производственные мощности ЗАО «Лесозавод 25», с учетом нового участка на базе производственной площадки ОАО «ЛДК-3», составят более 1,5 млн. м3 переработки пиловочного сырья в год. Из них на третьем участке ЗАО «Лесозавод 25», организованном на базе производственной площадки ОАО «ЛДК-3», объемы переработки сырья составят порядка 550 тыс. м3 в год.





На базе ОАО «ЛДК-3» будет создано 500 высокопроизводительных рабочих мест с улучшенными условиями труда.





Сейчас предприятие приступило ко второму этапу реализации инвестиционного проекта. Выход на проектную мощность нового участка запланирован на декабрь текущего года.