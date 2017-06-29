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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/economy/2017/07/12/51762.html

Экономика

«Аквилон Инвест»: 200 тыс. кв. метров нового жилья

«Аквилон Инвест»: 200 тыс. кв. метров нового жилья
В субботу 15 июля холдинг «Аквилон Инвест» приглашает всех желающих на очередную Экскурсию по новостройкам, которая завершится пикником на одном из жилых комплексов.

Напомним, что в настоящее время холдинг «Аквилон Инвест» возводит в Архангельске и Северодвинске 10 жилых комплексов (15 жилых домов) площадью порядка 200 тыс. кв. м.

При этом только до конца июля «Аквилон Инвест» предлагает приобрести квартиру, с выплатой по ипотеке всего 9,9 тыс. рублей в месяц. Кроме того до 31 июля действует эксклюзивная ставка ПАО Сбербанк по ипотечным кредитам для жилых комплексов холдинга «Аквилон Инвест». При электронной регистрации договора долевого участия она составляет всего 8%. И только в июле при покупке квартиры в ЖК «Аврора» (1-я и 2-я очередь), «Ломоносовский», «Омега Хаус» (1-я очередь) можно выбрать скидку в размере 2500 руб./кв. м, или отделку за такую же сумму. А приобретая жилье в ЖК «Комфорт», «Уютный», «Триумф-2», «Империал» (1-я очередь), «Попова, 34» чистовая отделка делается в подарок.

Записаться на экскурсию 15 июля можно в офисах «Аквилон Инвест» - в Архангельске на ул. Попова, 14, Торгово-деловой центр «Аквилон Инвест», 6 этаж, телефон/факс: (8182) 65-00-08 и в Северодвинске на Морской пр.,15, 3 этаж (вход с правого торца), телефон: (8184) 52-00-00.

Вчера 18:00

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Комментарии
Северодвинец, вчера 21:10

Неплохо Аквилон строит, красиво, качественно. В Северодвинске два красивых дома возводит на площади Корабелов. А вот другие застройщики лепят как попало, особенно в старой части города. На перекрестке Советской и Пионерской дом строят в 6 - 8 метрах от дороги. Кошмар!. Почти на перекрестке. Т.е. в 6-8 метрах от квартир проходит оживленная автомагистраль. Что нельзя бело спроектировать и отнести чуть подальше? Как люди буду жить в этих домах? И такой строящийся дом в Северодвинске не единственный
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