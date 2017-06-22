Лесной филиал «Илима» - лучшее лесозаготовительное предприятие региона

Лесозаготовительные участки филиала расположены на юге области, в прошлом году их силами было заготовлено 2 млн 411 тысяч кубометров древесины. Часть добытого леса реализована пиловочником, основные объемы стали сырьем для производства целлюлозы, бумаги, картона.
В филиале ведется машинная заготовка древесины с использованием самой современной техники, средний «возраст» которой не превышает 3 года. Операторы лесозаготовительных комплексов «Илима» - неизменные чемпионы различных соревнований и конкурсов профессионального мастерства.
Ежегодно илимовцы прокладывают дороги к труднодоступной лесосеке, в 2016-м дорожный фонд филиала прирос на 250 километров. Лесовосстановление проведено на 570 гектарах арендованных площадей.