Лесной филиал «Илима» - лучшее лесозаготовительное предприятие региона

Лесной филиал Группы «Илим», специализирующийся на поставке древесного сырья целлюлозно-бумажному комбинату в Коряжме, по итогам 2016 года признан в областном конкурсе лучшим лесозаготовительным предприятием региона. Об стало известно из протокола заседания конкурсной комиссии Министерства природных ресурсов и лесопромышленного комплекса.

Лесозаготовительные участки филиала расположены на юге области, в прошлом году их силами было заготовлено 2 млн 411 тысяч кубометров древесины. Часть добытого леса реализована пиловочником, основные объемы стали сырьем для производства целлюлозы, бумаги, картона.

В филиале ведется машинная заготовка древесины с использованием самой современной техники, средний «возраст» которой не превышает 3 года. Операторы лесозаготовительных комплексов «Илима» - неизменные чемпионы различных соревнований и конкурсов профессионального мастерства.

Ежегодно илимовцы прокладывают дороги к труднодоступной лесосеке, в 2016-м дорожный фонд филиала прирос на 250 километров. Лесовосстановление проведено на 570 гектарах арендованных площадей.