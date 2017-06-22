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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/economy/2017/07/07/51674.html
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АЦБК и САФУ будут совместно развивать кадровый потенциал отрасли в Арктической зоне России
АО «Архангельский ЦБК» (входит в Pulp Mill Holding) и стратегический партнер холдинга - Северный (Арктический) федеральный университет им. М.В. Ломоносова (САФУ) пролонгировали Соглашение о сотрудничестве, касающееся совместного развития кадрового потенциала отрасли в Арктической зоне России. Документ был подписан в конце июня 2017 г. ректором САФУ Еленой Кудряшовой и генеральным директором компании Дмитрием Зылёвым.
Стороны намерены и в дальнейшем сотрудничать в области образования, науки, разработки и реализации профессиональных образовательных программ, направленных на удовлетворение потребностей Архангельского ЦБК в подготовке кадров и в повышении квалификации сотрудников, а также взаимодействовать по вопросам организации практик и стажировок, обучающихся Университета на комбинате и трудоустройства выпускников.
Основными целями сотрудничества между университетом и АЦБК, в том числе, является установление долгосрочных связей и в области внедрения инновационных достижений науки и техники в производственный процесс.
Одновременно САФУ оказывает содействие в проведении АЦБК работы по профессиональной ориентации школьников и учащихся колледжей для поступления их в университет на значимые для комбината направления подготовки (специальности), обеспечивает приоритетность тем курсовых и дипломных работ, предложенных компанией, для студентов, сориентированных на дальнейшую работу на комбинате. Университет, в числе прочего, привлекает специалистов АЦБК для чтения лекций, проведения семинаров, участия в государственных аттестационных и экзаменационных комиссиях, проведения производственных, преддипломных практик и руководства (или совместного руководства) курсовыми и дипломными проектами студентов САФУ.
Согласно Соглашению, университет будет организовывать проведение совместных научно-исследовательских разработок по актуальным для обеих сторон направлениям, привлекать к участию в них ведущих работников вуза, обладающих высоким научным потенциалом, наиболее перспективных студентов и студентов, рекомендованных для этой работы АЦБК, а также третьих сторон.
САФУ также будет выплачивать именные стипендии, назначенные Архангельским ЦБК.
Комбинат со своей стороны организует все виды практики в своих структурных подразделениях для студентов вуза, обучающихся по специальностям и направлениям подготовки, соответствующим профилю деятельности АЦБК, осуществляет качественное руководство производственной и преддипломной практиками студентов университета и т.д.
Важным моментом Соглашения стал пункт о том, что АЦБК ежегодно будет готовить предложения по совершенствованию учебных программ и отдельных курсов, читаемых в САФУ по значимым для комбината направлениям подготовки, специальностям, и предложения по темам курсовых и дипломных проектов для студентов, сориентированных на дальнейшую работу на АЦБК.
Напомним, что Архангельский ЦБК и Северный (Арктический) федеральный университет им. М. В. Ломоносова (САФУ) подписали первое в целлюлозно-бумажной промышленности России Соглашение о сотрудничестве 10 лет назад - 3 ноября 2007 г., когда на комбинате был открыт филиал кафедры технологии ЦБП Архангельского государственного технического университета, на базе которого образован САФУ.
За 10 лет работы филиала здесь прошли обучение 160 студентов очной формы обучения, 252 «заочника» и 11 магистров.
На протяжении десятилетия АЦБК активно сотрудничает с САФУ в сфере образовательных и научных проектов. В частности, специалисты комбината на курсах для повышения квалификации при вузе обучаются по президентской программе подготовки инженерных кадров по направлениям «Современные ресурсосберегающие технологии полуфабрикатов высокого выхода для тарного картона» и «Современные энерго- и ресурсосберегающие технологии производства тарного картона». Студенты САФУ имеют возможность проходить на АЦБК производственную практику, что позволяет им закреплять свои знания, полученные в университетской аудитории, с глубоким погружением в производственный процесс.
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