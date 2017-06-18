Продукция ЦБК в Коряжме удостоена Знака качества XXI века Продукция филиала АО Группа "Илим" в Коряжме получила знак качества на конкурсе «Всероссийская Марка (III тысячелетие). Знак качества XXI века». Данный конкурс учрежден для привлечения внимания общества к качественной продукции российских предприятий, и тем самым для повышения качества товаров и услуг. Серия соответствующих выставок-конкурсов проходит с 1999 года. За это время участие в конкурсной программе приняли более 1300 предприятий из 72 регионов России и 9 стран ближнего зарубежья. - В 2017 году «Золотые знаки качества XXI века» получили следующие виды продукции целлюлозно-бумажного комбината в Коряжме: флютинг (бумага для гофрирования однослойная), картон «Белый лайнер», мелованная бумага, бумага для печати офсетная, упаковочная бумага, - сообщила пресс-служба Группы «Илим». Нашли ошибку? Выделите текст,

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