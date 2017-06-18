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Подписан договор о выделении более 80 млн. евро для модернизации АЦБК
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Пятница, 30 июня, 21:35
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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/economy/2017/06/30/51567.html
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Подписан договор о выделении более 80 млн. евро для модернизации АЦБК
АО «Архангельский ЦБК» и и UniCredit Bank Austria AG заключили два кредитных соглашения на общую сумму более 80 млн. евро сроком на 10 лет под страховое покрытие финского экспортного кредитного агентства Finnvera. Соответствующие финансовые документы были подписаны 29 июня 2017 г. в Вене (Австрия) на Совете директоров АО «Архангельский ЦБК» с участием председателя Совета директоров комбината Хайнца Циннера, генерального директора АЦБК Дмитрия Зылёва и представителей Банка.
Привлеченные средства будут направлены в течение 2017-2018 гг. на финансирование программы технического перевооружения Архангельского ЦБК, в частности, строительства новой выпарной станции и реконструкцию картоноделательной машины №2. Оба этих проекта являются важной составной частью зарегистрированного в Министерстве промышленности и торговли РФ приоритетного инвестиционного проекта в области освоения лесов «Реконструкция производства картона».
Как рассказал директор по финансам комбината Олег Губин, реализация данных сделок является значительным событием не только для самого АЦБК, но и в целом для отрасли ЦБП - таких крупных проектов на рынке в последние годы было немного. «Мы совместно с коллегами из крупнейших финансовых, страховых институтов Европы, а также с представителями продавца провели огромную работу по структурированию сделки и согласованию основных условий кредитных соглашений, - рассказал Олег Губин. - Итогом этих усилий является подписание данных двух контрактов, сочетающих в себе уникальные условия финансирования, как по срокам кредитования (10 лет), так и по финансовым затратам на его сопровождение с учетом премии экспортного кредитного агентства».
Как отметил председатель Совета директоров Архангельского ЦБК Хайнц Циннер, компания имеет хорошую кредитную историю и давние партнерские отношения с Группой UniCredit. «Pulp Mill Holding как основной акционер АЦБК постоянно реинвестируют всю полученную прибыль компании в программу технического перевооружения, так как понимает приоритетность технического прогресса и наилучших доступных технологий, улучшения экологии», - резюмировал Циннер.
Напомним, что до 2020 г. общий объем инвестиций АЦБК составит более 23,0 млрд. руб. Комбинат реализует второй этап приоритетного инвестиционного проекта «Реконструкция производства картона», включенный Министерством промышленности и торговли РФ в перечень приоритетных для экономики России проектов, стоимостью 8,8 млрд. руб.
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