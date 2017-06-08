Единоросс Юрков выступил на заседании Госдумы об изменениях в Налоговом Кодексе

В ходе пленарного заседания депутаты Государственной Думы рассмотрели законопроект «О внесении изменений в статьи 82 и 931 Налогового кодекса Российской Федерации» (о наделении налоговых органов полномочиями по истребованию у аудиторских организаций документов, полученных ими о налогоплательщике).

С содокладом в ходе заседания выступил член Комитета по бюджету и налогам Дмитрий Юрков (фракция «Единая Россия»).

Дмитрий Юрков сообщил, что законопроект предоставляет право должностному лицу налогового органа истребовать у аудиторских организаций и индивидуальных аудиторов документы (информацию), полученные о налогоплательщике при осуществлении ими своей деятельности.

- Такие действия могут быть предприняты в случае, если документы (информация) не представлены в установленном порядке налогоплательщиком налоговым органам»,-сообщил Юрков. «Кроме того, законопроектом планируется внести изменение в статью 82 Кодекса, касающееся определения порядка работы налоговых органов с документами (информацией), полученными ими от аудиторских организаций и индивидуальных аудиторов.

Изменения разработаны в целях реализации рекомендаций Организации экономического сотрудничества и развития по итогам первой фазы обзора законодательства Российской Федерации в рамках Глобального форума по транспарентности и обмену информацией для целей налогообложения.

Законопроект соответствует положениям Договора о Евразийском экономическом союзе, а также положениям иных международных договоров Российской Федерации, - сообщила пресс-служба «Единой России» в Архангельске.