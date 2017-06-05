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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/economy/2017/06/28/51521.html

Экономика

Молоко «Белозорие» повышенной надежности

Молоко «Белозорие» повышенной надежности
Для обратной связи с покупателями на Архангельском молочном заводе существует телефон «горячей линии» 636-010. Обращения на него чаще всего посвящены одним и тем же вопросам: А как обстоят дела с качеством? А молоко из коровьего молока? А почему молоко не киснет?

Мы знакомим вас с директором по качеству Аллой Остряковой, которая расскажет, почему молоко «Белозорие» не киснет.

- Качество молока начинается с коровы, - утверждает Алла Германовна. - Поэтому одно из направлений службы качества – это работа с сельхозпроизводителями. Специалисты нашей лаборатории регулярно выезжают в фермерские хозяйства с обследованием санитарного состояния ферм, рациона кормления коров, соблюдения технологии доения и качества производимого молока. Мы установили на предприятии требования к поступающему сырому молоку жёстче, чем определены федеральным законом - ввели свой сорт молока «Белозорие». Поэтому наше молоко получает Гран-при на московских конкурсах качества.Большая часть молока поступает на завод с юга области: Вельского и Устьянского районов. Именно в Вельском районе находится передовое сельхозпредприятие «Важское», входящее с ОАО «Молоко» в единый холдинг, благодаря чему около 40% поставляемого сырого молока – это молоко с собственных ферм.

Низкосортное молоко мы не принимаем. 99,9% - это сорт «Белозорие», высший и первый сорт. Феноменально! А если исследования показали нестандартное молоко, то незамедлительно отправляем молцистерны обратно.

На заводе завершается реконструкция, пущено в эксплуатацию современное высокопроизводительное оборудование. Чтобы продукт имел однородную структуру без кусочков жира, применяется технологическая операция – гомогенизация. При отсутствии гомогенизации – на молоке образуется желтый слой жира, что является технологическим нарушением. То же самое можно сказать о кормовом запахе или привкусе молока. Кому-то это может и нравится, что молоко пахнет коровой, но по стандартам – молоко должно иметь сливочно-молочный вкус и запах и ничего больше. Убрать молекулы посторонних запахов позволяет деаэрация.

Архангельская продукция абсолютно натуральна, срок годности достигается современными технологиями, - продолжает Алла Германовна. - Щадящая пастеризация, при которой сырое молоко нагревается до 76-82 градусов, позволяет оставаться молоку «живым», сохранить витамины и минеральные вещества, а установка «Сепаратор-бактофуга» обеспечивает очистку молока не только от механических примесей, как на обычных молочных предприятиях, но и убирает микробиальную загрязненность, в том числе от спор микроорганизмов. Такое молоко, при соблюдении температуры хранения 2-6?С, не скисает в течение всего срока годности. А по истечении срока годности происходит естественныей биохимический процесс - прогоркание молочного жира, поэтому молоко начинает горчить.

По нормам СанПина открытая пачка молока может хранится не более 12 часов, так как во вскрытую упаковку попадают микробы из окружающей среды и продукт может испортиться.

Со всей уверенностью можно заявить, что молочная продукция «Белозорие» и «Радостино» - изготовлена только из натурального коровьего молока фермерских хозяйств Архангельской области. При технологической обработке остается «живой», а самое главное – безопасной для потребителей.

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Комментарии
Пенсионер, сегодня 12:58

Честно говоря, продукция "Белозорие" - это гадость, которую выдают за качественный продукт, а цену заламывают огромную.

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