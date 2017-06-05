«Ростелеком» представил планы развития сети связи Онежского и Няндомского районов

Одним из ключевых проектов, реализованных на территории Онежского района, стало строительство в 2016 году оптоволоконной сети связи в районном центре. На сегодняшний день услугами широкополосного доступа к сети Интернет пользуются уже более 1017 семей Онеги, услугу «Интерактивное телевидение» подключили 403 абонента. В 2017 года построенная сеть связи будет расширена, возможность пользоваться современными услугами связи получат еще 380 семей.
Также в 2017 году доступ к скоростному Интернету получили жители поселка Покровское и села Порог, где на телефонных станциях установлено цифровое оборудование для передачи данных общей монтированной емкостью 240 портов.
Ведется активная работа по переключению абонентов Онежского района с аналоговых телефонных станций на цифровые, что позволяет улучшить качество предоставляемых услуг связи*.
В ходе встречи также обсуждался вопрос организации свободной сети Wi-Fi для ежегодного регионального молодежного образовательного форума «Команда 29», который пройдет в августе в Онежском районе, где участники будут работать над проектами, направленными на решение реальных задач муниципалитетов и региона в целом.
В Няндомском районе в текущем году планируется проведение работ по переключению абонентов с аналоговых телефонных станций в населенных пунктах Лепша, Андреевская, Канакша, Лимь, Воезеро и Бурачиха на современные цифровые АТС.
Директор Архангельского филиала ПАО «Ростелеком» Андрей Прищемихин отмечает: «Рабочие встречи с Главами муниципальных образований очень важны для нас, как для обсуждения перспектив развития сетей связи, так и для и озвучивания и поиска решений задач, стоящих перед районами в сфере телекоммуникаций. До конца текущего года мы планируем встретиться со всеми главами районов и информацию, полученную в ходе встреч, максимально учесть в планах работы Архангельского филиала на 2018 год».
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* В первом полугодии 2017 года на цифровые АТС переключены абоненты населенных пунктов Большой Бор, Покровское, Клёщево, Прилуки, Ковкула Онежского района. До конца 2017 года планируется переключение Хачела, Посад, Анциферовский Бор, Тамица, Порог, Каска Шомокша.