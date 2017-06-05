«Ростелеком» представил планы развития сети связи Онежского и Няндомского районов

В июне 2017 года Директор Архангельского филиала ПАО «Ростелеком» встретился с главами Онежского района Павлом Смагиным и Няндомского района Вадимом Струменским для обсуждения перспектив развития сетей связи на территории муниципальных образований.

Одним из ключевых проектов, реализованных на территории Онежского района, стало строительство в 2016 году оптоволоконной сети связи в районном центре. На сегодняшний день услугами широкополосного доступа к сети Интернет пользуются уже более 1017 семей Онеги, услугу «Интерактивное телевидение» подключили 403 абонента. В 2017 года построенная сеть связи будет расширена, возможность пользоваться современными услугами связи получат еще 380 семей.

Также в 2017 году доступ к скоростному Интернету получили жители поселка Покровское и села Порог, где на телефонных станциях установлено цифровое оборудование для передачи данных общей монтированной емкостью 240 портов.

Ведется активная работа по переключению абонентов Онежского района с аналоговых телефонных станций на цифровые, что позволяет улучшить качество предоставляемых услуг связи*.

В ходе встречи также обсуждался вопрос организации свободной сети Wi-Fi для ежегодного регионального молодежного образовательного форума «Команда 29», который пройдет в августе в Онежском районе, где участники будут работать над проектами, направленными на решение реальных задач муниципалитетов и региона в целом.

В Няндомском районе в текущем году планируется проведение работ по переключению абонентов с аналоговых телефонных станций в населенных пунктах Лепша, Андреевская, Канакша, Лимь, Воезеро и Бурачиха на современные цифровые АТС.

Директор Архангельского филиала ПАО «Ростелеком» Андрей Прищемихин отмечает: «Рабочие встречи с Главами муниципальных образований очень важны для нас, как для обсуждения перспектив развития сетей связи, так и для и озвучивания и поиска решений задач, стоящих перед районами в сфере телекоммуникаций. До конца текущего года мы планируем встретиться со всеми главами районов и информацию, полученную в ходе встреч, максимально учесть в планах работы Архангельского филиала на 2018 год».

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