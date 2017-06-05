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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/economy/2017/06/26/51475.html

Экономика

В АЦБК получено свидетельство на ведение газоспасательных работ

В АЦБК получено свидетельство на ведение газоспасательных работ
Пожарно-газоспасательная служба АО «Архангельский ЦБК» (далее ПГСС) получила свидетельство об аттестации на право профессионального ведения аварийно-спасательных работ (вид - газоспасательные работы).

Соответствующий документ о придании статуса был подписан 6 июня 2017 г. Отраслевой комиссией Минпромторга России по аттестации в химической промышленности аварийно-спасательных служб под председательством директора департамента химико-технологического и лесопромышленного комплекса министерства Владимира Потапкина.
ПГСС АЦБК была создана в апреле 2016 г.

В зону приоритетной ответственности входит АО «Архангельский ЦБК» и Архангельский фанерный завод, а также объекты г. Новодвинска.
Штат составляет 48 чел. 

Дежурство осуществляется круглосуточно 4 бригадами по 10 чел. Служба оснащена 10 единицами современной профессиональной техники.

Подготовка персонала ПГСС АО «Архангельский ЦБК» включает специальную первоначальную подготовку, индивидуальные занятия, курсовую и служебную подготовку, повышение квалификации, газоспасательные работы, в том числе, связанных с ликвидацией и локализацией разливов нефти и нефтепродуктов, спасательные работы на высоте (промышленный альпинизм), аварийно-спасательные работы при дорожно-транспортных происшествиях и т.д. 

ПГСС Архангельского ЦБК аттестована на ведение АСР по виду - проведение газоспасательных работ, в том числе ликвидация аварий с розливом нефти и нефтепродуктов, и лицензирована на «Тушение пожаров в населенных пунктах, на производственных объектах и объектах инфраструктуры».

Специалисты службы обучены на поисково-спасательные работы (спасательные работы на высоте). ПГСС Архангельского ЦБК неоднократно награждена ведомственными знаками отличия и наградами. Начальник ПГСС АО «Архангельский ЦБК» - Сергей Шереметьев.

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