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Четверг, 22 июня, 14:32
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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/economy/2017/06/22/51423.html
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За пять месяцев заготовка древесины леспромхозами «Титана» составила 991,7 тыс. м³
В мае 2017 г. заготовка древесины предприятиями генерального поставщика лесосырья на Архангельский ЦБК - Группы компаний «Титан» - составила 120,9 тыс. м³. Вывозка - 56,6 тыс. м³.
В январе – мае текущего года леспромхозы Группы заготовили 991,7 тыс. м³, что на 140,2 тыс. м³ больше, чем за АППГ. Вывозка за 5 месяцев 2017 г. составила 982,9 тыс. м³, что соответствует показателям АППГ.
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Источник: агентство по печати и СМИ разделят
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