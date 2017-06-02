«Единая Россия» проводит мониторинг доступа в интернет населенных пунктов для внедрения онлайн-касс

«Предпринимательская платформа «Единой России» проведет широкое анкетирование в 85 регионах РФ с целью выяснения, в каких населенных пунктах отсутствует Интернет-подключение, необходимое для перехода на новую контрольно-кассовую технику (ККТ)

Результаты мониторинга будут представлены в конце июня», – заявил руководитель мониторинговой группы «Предпринимательской платформы» по внедрению ККТ Дмитрий Сазонов. По его словам, мониторинг призван выявить, в каких населенных пунктах в действительности отсутствует Интернет-соединение.

«Предпринимательская Платформа Партии разработала анкету для проведения мониторинга по наличию точек доступа к Сети в населенных пунктах РФ. Анкета доступна как в электронном, так и в бумажном формате – для населенных пунктов, в которых отсутствует доступ к сети Интернет. Анкетирование уже запущено – оно продлится до 26 июня. Члены Предпринимательской платформы проанализируют и обобщат полученные данные, которые позволят выработать наиболее эффективные предложения по успешному внедрению онлайн-касс», – заявил Сазонов.

Сазонов добавил, что по итогам проведения первого этапа мониторинга партийной Платформе удалось добиться отмены штрафов и других видов административной ответственности для тех предпринимателей, которые сделали все возможное для приобретения техники (заключили договоры, отправили заявки на подключение к сети и так далее). Соответствующее письмо-разъяснение было дано Минфином РФ. «Таким образом, Предпринимательской платформе удалось защитить добросовестных предпринимателей, не успевших перейти на «онлайн-кассы» по независящим от них обстоятельствам», – рассказал он.

Руководитель регионального совета сторонников партии, депутат областного собрания Александр Дятлов, отметил важность проводимой работы.

«Архангельская область большая и не везде есть возможность внедрить онлайн-кассы и, работая с предпринимателями это надо учитывать», - считает Дятлов.