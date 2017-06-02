«Ростелеком» поздравил подшефный дом ребенка с открытием проекта «Социальная квартира»

Дом ребенка представляет собой сложную структурную систему здравоохранения, где сочетается медицинская, педагогическая и социальная работа. В условиях дома ежегодно проходят реабилитацию более 250 малышей из Архангельска, Северодвинска, Новодвинска, Приморского, Вельского и других районов области.

Сотрудникам компании были продемонстрированы помещения, созданные в рамках проекта «Социальная квартира». Проект позволяет, детям, находящимся на реабилитации, почувствовать себя в домашней обстановке, получить навыки самообслуживания, пообщаться с родителями приходящим с визитом к своим малышам. Юные воспитанники специализированного дома ребенка были очень рады гостям и станцевали для всех присутствующих чудесный танец.

Заместитель директора филиала-Директор по работе с массовым сегментом Архангельского филиала ПАО «Ростелеком» Екатерина Климовская поделилась своими впечатлениями: «На торжествах дома ребенка мы постоянные гости. Проект «Социальная квартира» нас впечатлил, хочется, верить, что подобные проекты облегчат жизнь детей и родителей, попавших в сложные жизненные ситуации. Сотрудники «Ростелекома» стараются помочь не только словом, но и делом. Взяв шефство над детским домом более десяти лет назад, мы ежеквартально оказываем помощь в приобретении необходимых для воспитанников вещей. А получив приглашение на очередное мероприятие, мы подготовили в подарок принадлежности для кухни. Доброе дело может сделать каждый из нас, это совсем не сложно».

По сложившийся традиции праздничное мероприятие завершилось чаепитием, где Директор дома ребенка Ирина Сергеевна Кравцова рассказала гостям о том, чем живет сегодня детский дом, а также обсудили вопросы дальнейшего сотрудничества.