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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/economy/2017/06/19/51352.html

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Экономика

«Усть-Покшеньгский ЛПХ» и участок в поселке Светлый приступили к освоению выборочных рубок

«Усть-Покшеньгский ЛПХ» и участок в поселке Светлый приступили к освоению выборочных рубок
В целях сохранения экосистемы и её природоохранной функции леспромхоз Группы компаний «Титан» - ООО «Усть-Покшеньгский ЛПХ» и участок в п. Светлый Усть-Покшеньгского ЛПХ – приступили к освоению выборочных рубок в междуречье Северной Двины и Пинеги.

Данная технология рубки главного пользования предполагает заготовку зрелой древесины для недопущения перестоя, а также удаления ослабленных, старых или повреждённых деревьев для оздоровления лесной экосистемы. При выборочных рубках строго соблюдаются условия по сохранению разновозрастной структуры древостоя, сохранение устойчивости древостоя и продуктивности, почвенного плодородия. 

Следует отметить, что предприятия «Титана», расположенные в южных районах Архангельской области, а также ООО «Пинежьелес», выборочными рубками занимаются с начала 2000-х гг.

Территория выборочных рубок ООО «Усть-Покшеньгский ЛПХ» и участка в п. Светлый более 450 га лесного фонда или более 20 000 м³.

Общая площадь выборочных рубок по группе компаний «Титан» в 2017году составит более 4 500 га лесного фонда или более 200 тыс. м3.

Как пояснил директор по контролю за деятельностью лесозаготовительных предприятий ГК «Титан» Алексей Крупцов, все леспромхозы холдинга работают по принципам неистощительного лесопользования и минимизации воздействия на окружающую среду. Это касается и всего технологического, и технического цикла деятельности (заготовка и транспортировка древесины). В частности, при обнаружении редких видов животных и растений на арендованной территории леспромхозы «Титан» вводят ограниченный режим лесопользования, при этом все редкие виды растений и животных занесены в технические карты рубок. 

Холдинг является одним из лидеров по объему лесовосстановительных работ в России. В 2016 г. на воспроизводство лесов направлено 18,1 млн. руб. Специалисты «Титана» провели лесовосстановительные работы на площади 13 109 га. 

Было высажено более 1,6 млн. сеянцев сосны и ели. На базе тепличного хозяйства по выращиванию саженцев ели и сосны с открытой корневой системой на базе леспромхоза ООО «Шалакушалес» в Няндомском районе в 2016 г. было выращено 830 тыс. шт. саженцев сосны и ели. 

Все 3,2 млн. га леса (площадь лесных участков), которыми управляет компания, сертифицированы по международным стандартам Лесного попечительского совета FSC™.
Группа компаний «Титан» хотела бы еще раз подчеркнуть, что холдинг не только активно участвует в выработке методов неистощительного лесопользования на территории арендованных лесных участках совместно с природоохранными организациями, но, главное, - продолжает исполнение всех подписанных мораторных соглашений по сохранению малонарушенных лесных территорий.  

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Источник: агентство по печати и СМИ разделят

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