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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/economy/2017/06/16/51327.html

Экономика

Группа «Илим» вручила именные стипендии за достижения коряжемским школьникам

Группа «Илим» вручила именные стипендии за достижения коряжемским школьникам
Ежегодно по итогам учебного года Группа «Илим» через свой благотворительный фонд «Илим Гарант» вручает коряжемским школьникам премии. Лауреатами становятся мальчишки и девчонки, показавшие успехи в обучении, искусстве и творчестве, победители и призеры международных, всероссийских, региональных соревнований, фестивалей и конкурсов.

В этом году премии получили семеро воспитанников Детского дома творчества, пятеро учащихся Детской школы искусств и девять спортсменов из Детско-юношеской спортивной школы.

- Детей для номинирования на премии отбирают педагогические коллективы учреждений, где они учатся и воспитываются, активное участие в этом принимают тренеры, руководители кружков, секций, – рассказывает директор филиала благотворительного фонда Вера Пуртова. - Стипендии составляют от 10 до 20 тысяч рублей. Именные сертификаты вручаются детям на отчетных концертах или торжественных мероприятиях, приуроченных к окончанию учебного года.

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