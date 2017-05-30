Группа «Илим» вручила именные стипендии за достижения коряжемским школьникам

Ежегодно по итогам учебного года Группа «Илим» через свой благотворительный фонд «Илим Гарант» вручает коряжемским школьникам премии. Лауреатами становятся мальчишки и девчонки, показавшие успехи в обучении, искусстве и творчестве, победители и призеры международных, всероссийских, региональных соревнований, фестивалей и конкурсов.

В этом году премии получили семеро воспитанников Детского дома творчества, пятеро учащихся Детской школы искусств и девять спортсменов из Детско-юношеской спортивной школы.





- Детей для номинирования на премии отбирают педагогические коллективы учреждений, где они учатся и воспитываются, активное участие в этом принимают тренеры, руководители кружков, секций, – рассказывает директор филиала благотворительного фонда Вера Пуртова. - Стипендии составляют от 10 до 20 тысяч рублей. Именные сертификаты вручаются детям на отчетных концертах или торжественных мероприятиях, приуроченных к окончанию учебного года.