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Пятница, 16 июня, 23:28
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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/economy/2017/06/16/51327.html
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Группа «Илим» вручила именные стипендии за достижения коряжемским школьникам
Ежегодно по итогам учебного года Группа «Илим» через свой благотворительный фонд «Илим Гарант» вручает коряжемским школьникам премии. Лауреатами становятся мальчишки и девчонки, показавшие успехи в обучении, искусстве и творчестве, победители и призеры международных, всероссийских, региональных соревнований, фестивалей и конкурсов.
В этом году премии получили семеро воспитанников Детского дома творчества, пятеро учащихся Детской школы искусств и девять спортсменов из Детско-юношеской спортивной школы.
- Детей для номинирования на премии отбирают педагогические коллективы учреждений, где они учатся и воспитываются, активное участие в этом принимают тренеры, руководители кружков, секций, – рассказывает директор филиала благотворительного фонда Вера Пуртова. - Стипендии составляют от 10 до 20 тысяч рублей. Именные сертификаты вручаются детям на отчетных концертах или торжественных мероприятиях, приуроченных к окончанию учебного года.
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Источник: агентство по печати и СМИ разделят
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