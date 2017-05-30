«Ростелеком» в Архангельске приглашает на первый семейный фестиваль

«Ростелеком» приглашает жителей и гостей Архангельска на «Первый семейный фестиваль», который состоится 18 июня. Масштабный городской праздник, посетить который будет интересно как молодым семьям, так и будущим родителям, объединит развлекательные, консультационные, торговые площадки, фуд-корт и многое другое.

На площадке «Ростелекома» гости праздника смогут сфотографироваться с фирменным роботом МАКСом, посмотреть шоу мыльных пузырей и поучаствовать в мастер-классе по созданию милых фигурок из воздушных шаров:

- 12.00 Шоу мыльных пузырей;

- 14.00 Шоу «Занимательная химия»;

- 16.00 Мастер-класс по изготовлению фигурок из воздушных шаров;

Также на площадке Компании специалисты «Ростелекома» расскажут посетителям фестиваля о скидках и специальных предложениях, например, о недавно стартовавшей акции «Легкая цена», в рамках которой можно подключить пакет из двух услуг («Домашний интернет» и «Интерактивное ТВ») практически по цене одной: http://archangelsk.rt.ru/action/packages/act_pack_light_price Все желающие смогут получить консультацию по услугам и оставить заявку на подключение.

Площадка компании «Ростелеком» будет работать на площади перед Театром Драмы с 11:00 до 17:00.