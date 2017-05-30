ГК «Титан» изменила политику логистики

Группа компаний «Титан» - генеральный поставщик лесосырья на Архангельский ЦБК – изменила политику логистики. В целях снижения нагрузки на региональные дороги холдинг переориентировал лесопоставки по воде.

Согласно новой стратегии логистики, в 2017 г. холдинг намерен довести долю поставок сырья водным путем до 1,1 млн. м³.





В частности, ООО «Луковецклес» поставит водным путем на АЦБК более 100 тыс. м³ лесосырья, увеличив объем по сравнению с соответствующим периодом прошлого года в два раза.





Напомним, что в течение 2016 – 2017 гг. «Титан» инвестировал в переоснащение судов собственного речного флота более 54 млн. руб. В настоящее время флот насчитывает восемь буксиров, четыре из которых были полностью модернизированы, 18 барж, три плавкрана и два теплохода.