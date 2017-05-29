«Ростелеком» провел в коттеджных поселках праздники для детей и взрослых

10 и 11 июня «Ростелеком» провел игровые программы для детей и их родителей в поселках Плесецк и Савинский Плесецкого района, в которых в течении 2016-2017 годов ведется строительство волоконно-оптической сети «Ростелекома».

Развитие сетей связи позволит жителям сельских населенных пунктов подключить услуги цифровой телефонии, широкополосного доступа к сети Интернет на скорости до 200 Мбит/с и «Интерактивное телевидение» с множеством дополнительных сервисов. Волоконно-оптические линии проложены к многоэтажным и малоэтажным домам частного сектора. Работы планируется завершить до конца лета.





Увлекательные игры и зажигательные танцы не прекращались в течении пяти часов и не оставили равнодушными присутствующих. На площадках проведения праздников работала группа активных продавцов «Ростелекома», участники мероприятий имели возможность получить консультацию по услугам, подать заявку на подключение и, конечно же, получить приятный подарок.





Веселый робот МАКС помогал детям учувствовать в конкурсах, танцевал вместе со всеми и фотографировался на память.

Все участники мероприятий угощались фруктами и шоколадом, тем кто, подал заявку на подключение, вручались в подарок кружки или флешки.