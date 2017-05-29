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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/economy/2017/06/15/51290.html
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Пикник с пользой: «Аквилон Инвест» приглашает на необычную Экскурсию по новостройкам
17 июня холдинг «Аквилон Инвест» впервые проведет для жителей столицы Поморья города корабелов Экскурсию по новостройкам в новом формате.
В настоящее время холдинг «Аквилон Инвест» возводит в Архангельске и Северодвинске 10 жилых комплексов (15 жилых домов) площадью порядка 200 тыс. кв. м.
Всех участников ждет необычный подарок – пикник на одном из жилых комплексов. В непринужденной атмосфере наконец-то начавшегося северного лета, всем участникам подробно расскажут о строящихся объектах холдинга «Аквилон Инвест». Гости мероприятия смогут на месте познакомиться с планировками квартир, выполненных с использованием европейских принципов «Разумные метры», а также оценить качество возведения зданий по технологии «Теплая керамика». Кроме того, всем участниками пикника предоставят подробную информацию о программах ипотечного кредитования по конкретным объектам и скидках при покупке жилья в новостройках. Всех посетителей ждет и приятный бонус - дополнительная скидка при покупке квартир в Архангельске в размере до 200 тыс. рублей и в Северодвинске – до 150 тыс. рублей, действующая до конца месяца.
Напомним, что до 31 июля ПАО Сбербанк установил эксклюзивную ставку по ипотечным кредитам для жилых комплексов холдинга «Аквилон Инвест». Подать заявку на получение ипотечного кредита можно прямо в офисах холдинга «Аквилон Инвест».
Записаться на экскурсию можно в офисах «Аквилон Инвест» - в Архангельске на ул. Попова, 14, Торгово-деловой центр «Аквилон Инвест», 6 этаж, телефон/факс: (8182) 65-00-08 и в Северодвинске на Морской пр.,15, 3 этаж (вход с правого торца), телефон: (8184) 52-00-00.
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