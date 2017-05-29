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Все лето – легкая цена на «Домашний интернет» и «Интерактивное ТВ» от «Ростелекома»

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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/economy/2017/06/14/51287.html

Экономика

Все лето – легкая цена на «Домашний интернет» и «Интерактивное ТВ» от «Ростелекома»

Все лето – легкая цена на «Домашний интернет» и «Интерактивное ТВ» от «Ростелекома»
«Ростелеком» представляет акцию «Легкая цена» с выгодными условиями подключения пакета услуг «Домашний интернет» и «Интерактивное ТВ». Только до конца сентября новые абоненты могут подключить две услуги практически по цене одной. Причем лето закончится, а цена останется с абонентом надолго.

По условиям акции «Легкая цена» можно подключить высокоскоростной «Домашний интернет» до 200 Мбит/с и пакет «Легкий» услуги «Интерактивное ТВ», который включает 56 популярных телеканалов для просмотра всей семьей. Новые абоненты смогут бесплатно освоить интерактивные возможности ТВ от «Ростелекома»: услуга «Управление просмотром» предоставляется без дополнительной платы на 30 дней с момента подключения и позволяет ставить эфир на паузу, пользоваться перемоткой, смотреть передачи из архива. С бесплатным сервисом «Мультискрин» можно смотреть телевизионный и видеоконтент не только дома и не только на телевизоре, но и на компьютерах, ноутбуках, планшетах и смартфонах – в любом месте, где есть интернет.

Также «Ростелеком» предлагает специальные условия на роутеры, модемы и ТВ-приставки – в ряде регионов они доступны в аренду по цене всего от 1 рубля в месяц.

«Ростелеком» занимает лидирующие позиции на массовом рынке высокоскоростного доступа в интернет и «Интерактивного ТВ». «Домашним интернетом» пользуется 11,7 млн, а «Интерактивным ТВ» – более 4,4 млн семей по всей России. По итогам первого квартала 2017 года более 50% новых пользователей интернета и более 70% новых пользователей телевидения в стране сделали выбор в пользу «Ростелекома».

Абоненты «Ростелекома» могут настроить «Домашний интернет» под свои потребности, подключив разнообразные дополнительные опции: «Ночное ускорение» (увеличение скорости передачи данных ночью), «Фиксированный IP» (предоставление статического IP-адреса), «Антивирус» (надежная защита компьютера с удобной помесячной оплатой) и другие.

«Интерактивное ТВ» позволяет настроить телепросмотр индивидуально под каждого пользователя. Транслируется более 200 телевизионных каналов цифрового качества, в том числе до 80 – в HD-формате. Сервис «Видеопрокат» предлагает к просмотру более 3 тыс. фильмов и сериалов разных жанров и лет, в том числе в форматах HD и 3D. «Родительский контроль» обеспечивает ограничение просмотра для ребенка в зависимости от его возраста.

Узнать подробности, проверить техническую возможность подключения услуг и стать участником акции «Легкая цена» можно оставив заявку по 30 сентября 2017 года на сайте «Ростелекома», обратившись в центры продаж и обслуживания или позвонив по бесплатному номеру 8-800-100-0-800.Маркетинговая акция «Легкая цена» проводится на всей территории Российской Федерации за исключением Республики Башкортостан, Республики Тыва, Чеченской Республики, Чукотского и Ненецкого автономных округов, Республики Крым и Севастополя.

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