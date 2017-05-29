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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/economy/2017/06/14/51276.html
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Выбран генеральный подрядчик для строительства новой выпарной станции АЦБК
По итогам тендера на строительные работы новой выпарной станции АО «Архангельский ЦБК» (входит в Pulp Mill Holding GmbH, Австрия) выбран генеральный подрядчик – компания «Вальтер» (г. Краснодар).
В его компетенцию входят работы по строительство фундамента. Субподрядчиком выступит ГК «Специалист-С» (Архангельск), которая проведет мероприятия, связанные с обратной отсыпкой, погружением свай и заливкой фундаментов бакового хозяйства и здания цеха.
Как рассказал руководитель проекта по строительству новой выпарной станции Александр Помелов, работы по возведению фундамента, согласно графику проекта, начнутся в конце июня текущего года.
Новая выпарная станция обеспечит упаривание отработанных красных и чёрных щелоков с учётом их образования при максимальной производительности установок варки полуцеллюлозы и сульфатной целлюлозы производства картона для обеспечения сырьём двух картоноделательных машин после их реконструкции.
Установка для сжигания газов, образующихся в процессе производства, полностью исключит выбросы с новой выпарной станции и производства полуцеллюлозы. От этого наибольшую выгоду получит окружающая среда.
Напомним, что строительство новой выпарной станции ведется в рамках второго этапа реализации приоритетного инвестиционного проекта в области лесов «Реконструкция производства картона».
Общая стоимость основного оборудования и строительно-монтажных работ этого инвестпроекта Архангельского ЦБК оценивается в 6,5 млрд. руб.
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