Выбран генеральный подрядчик для строительства новой выпарной станции АЦБК

По итогам тендера на строительные работы новой выпарной станции АО «Архангельский ЦБК» (входит в Pulp Mill Holding GmbH, Австрия) выбран генеральный подрядчик – компания «Вальтер» (г. Краснодар).

В его компетенцию входят работы по строительство фундамента. Субподрядчиком выступит ГК «Специалист-С» (Архангельск), которая проведет мероприятия, связанные с обратной отсыпкой, погружением свай и заливкой фундаментов бакового хозяйства и здания цеха.





Как рассказал руководитель проекта по строительству новой выпарной станции Александр Помелов, работы по возведению фундамента, согласно графику проекта, начнутся в конце июня текущего года.





Новая выпарная станция обеспечит упаривание отработанных красных и чёрных щелоков с учётом их образования при максимальной производительности установок варки полуцеллюлозы и сульфатной целлюлозы производства картона для обеспечения сырьём двух картоноделательных машин после их реконструкции.





Установка для сжигания газов, образующихся в процессе производства, полностью исключит выбросы с новой выпарной станции и производства полуцеллюлозы. От этого наибольшую выгоду получит окружающая среда.





Напомним, что строительство новой выпарной станции ведется в рамках второго этапа реализации приоритетного инвестиционного проекта в области лесов «Реконструкция производства картона».





Общая стоимость основного оборудования и строительно-монтажных работ этого инвестпроекта Архангельского ЦБК оценивается в 6,5 млрд. руб.