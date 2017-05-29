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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/economy/2017/06/14/51276.html

Экономика

Выбран генеральный подрядчик для строительства новой выпарной станции АЦБК

Выбран генеральный подрядчик для строительства новой выпарной станции АЦБК
По итогам тендера на строительные работы новой выпарной станции АО «Архангельский ЦБК» (входит в Pulp Mill Holding GmbH, Австрия) выбран генеральный подрядчик – компания «Вальтер» (г. Краснодар).

 В его компетенцию входят работы по строительство фундамента. Субподрядчиком выступит ГК «Специалист-С» (Архангельск), которая проведет мероприятия, связанные с обратной отсыпкой, погружением свай и заливкой фундаментов бакового хозяйства и здания цеха. 

Как рассказал руководитель проекта по строительству новой выпарной станции Александр Помелов, работы по возведению фундамента, согласно графику проекта, начнутся в конце июня текущего года.

Новая выпарная станция обеспечит упаривание отработанных красных и чёрных щелоков с учётом их образования при максимальной производительности установок варки полуцеллюлозы и сульфатной целлюлозы производства картона для обеспечения сырьём двух картоноделательных машин после их реконструкции. 

Установка для сжигания газов, образующихся в процессе производства, полностью исключит выбросы с новой выпарной станции и производства полуцеллюлозы. От этого наибольшую выгоду получит окружающая среда. 

Напомним, что строительство новой выпарной станции ведется в рамках второго этапа реализации приоритетного инвестиционного проекта в области лесов «Реконструкция производства картона».

Общая стоимость основного оборудования и строительно-монтажных работ этого инвестпроекта Архангельского ЦБК оценивается в 6,5 млрд. руб. 

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