Два теплохода ГК «Титан» названы в честь Антона Лойтера и Юрия Мамонтова

По итогам 2016 г. ООО «Беломорская сплавная компания» («БСК», входит в ГК «Титан») увеличило транспортировку лесоматериалов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в пять раз до 186,4 тыс. м³. Как прокомментировали в компании, этот показатель стал рекордным за прошедшее десятилетие. Всего же в период с 2006 по 2016 гг. «БСК» в навигацию транспортировала около 1,1 млн. м³ сырья.

Согласно новой стратегии логистики, в настоящее время холдинг «Титан» активно инвестирует в собственный речной флот. Проведена модернизация флота «БСК» стоимостью более 54 млн. руб. В частности, полностью заменены двигатели на новое поколение - дизельные стационарные Volvo Penta (Швеция).





Всего «Титан» инвестировал и в приобретение новых теплоходов, барж, плавкранов и такелажа 48 млн. руб.





Два судна получили именные названия. Первое названо в честь Антона Лойтера (директор по маркетингу и сбыту Архангельского ЦБК в 1995 – 2009 гг.), второе – в честь Юрия Мамонтова (генеральный директор Луковецкого ЛПХ, заслуженный работник лесной промышленности РФ, почетный граждан Холмогорского р-на Архангельской обл.).