АЦБК награжден почётной грамотой Совета Федерации

За большой вклад в социально-экономическое развитие Архангельской области АО «Архангельский ЦБК» награждено почётной грамотой Совета Федерации РФ. Награду генеральному директору комбината Дмитрию Зылёву вручил 5 июня 2017 г. в правительстве Архангельской области губернатор Игорь Орлов.

В период с 1998 г. по 2016 г. объем капитальных вложений АЦБК в основные фонды составил более 35 млрд. руб.





До 2020 г. общий объем инвестиций составит около 23,0 млрд. руб. Комбинат реализует проект «Реконструкция производства картона», включенный Министерством промышленности и торговли РФ в перечень приоритетных для экономики России проектов, стоимостью 8,8 млрд. руб.





Компания на протяжении 10 лет придерживается политики корпоративной социальной ответственности. В 2016 г. на социальные программы и льготы было направлено 276,2 млн. руб.





АЦБК разработал и успешно внедряет долгосрочную программу, направленную на снижение негативного воздействия на окружающую среду, создание благоприятных условий для эффективной хозяйственной деятельности и условий труда. В 2016 г. затраты предприятия на выполнение плана природоохранных мероприятий составили 405,7 млн. руб.





Компания разработала и внедрила процедуры мониторинга выбросов парниковых газов и управления информацией. Архангельский ЦБК стал первой российской компанией, получившей сертификат о соответствии системы управления выбросами парниковых газов требованиям международного стандарта ISO 14064-1:2006.





В 1981 г. Указом Президиума Верховного Совета СССР Архангельский ЦБК за большие успехи, достигнутые по увеличению производства и улучшению качества продукции, награжден орденом Ленина.