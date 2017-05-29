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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/economy/2017/06/06/51141.html

Экономика

Работники ПАО «Севералмаз» удостоены наград Министерства энергетики РФ

Работники ПАО «Севералмаз» удостоены наград Министерства энергетики РФ
Нагрудные знаки «Шахтерская слава» и благодарности Минэнерго им вручил губернатор Архангельской области Игорь Орлов.

5 июня в правительстве Архангельской области состоялась торжественная церемония вручения государственных и ведомственных наград Российской Федерации.
В своем приветственном слове глава региона особо отметил значимость для региона стабильной работы ПАО «Севералмаз».

- Сегодня «Севералмаз» - динамично развивающееся предприятие, которое вносит большой вклад в социально-экономическое развитие региона, - подчеркнул Игорь Орлов. - Признательность работникам предприятия хочется выразить словами глубокой благодарности и вручением наград за эффективный труд и преданность своему делу. Ваши профессиональные успехи и достижения укрепляют статус Архангельской области как молодого горнодобывающего региона России.

Приказом Министерства энергетики Российской Федерации за большой личный вклад в развитие топливно-энергетического комплекса, многолетний добросовестный труд нагрудным знаком «Шахтерская слава» II и III степени награждены главный инженер ПАО «Севералмаз» Игорь Иванов и главный инженер Ломоносовского горно-обогатительного комбината ПАО «Севералмаз» Сергей Белый.

- Спасибо за высокую оценку моей профессиональной деятельности, которая, надеюсь, способствует развитию горнопромышленного комплекса Архангельской области, - обратился к губернатору Игорь Иванов. - Спасибо коллективу «Севералмаза», моей семье и близким.

Сергей Белый также поблагодарил руководство области за столь высокую оценку его труда.

- Я воспринимаю эту награду не как свою личную, а как заслугу всех моих наставников, с которыми я работал, всех коллег, с которыми я в данный момент работаю, настоящих профессионалов своего дела, - сказал он.

Благодарности Министерства энергетики РФ были удостоены еще два сотрудника «Севералмаза» - главный энергетик Иван Попов и машинист насосных установок участка водоотлива карьера Ломоносовского ГОКа Евгений Потошин.

Отметим, что ПАО «Севералмаз» в 2017 году празднует юбилей — в июне предприятию исполняется 25 лет.

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Комментарии
гость, сегодня 16:47

ну что, что, а Севераламаз у нас реально пашет. Одни только слухи о том,сколько там получают уже говорят о том, что денег там норм зашибают. Будь я парнем, то пределом моих мечтаний была бы работа в Севералмазе

гость, сегодня 17:04

хз, как вам, но мне как-то по боку
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