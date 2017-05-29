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Понедельник, 5 июня, 17:32
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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/economy/2017/06/05/51120.html
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На участке ЦКРИ-3 производства целлюлозы АЦБК начался монтаж основного оборудования
На участке ЦКРИ-3 производства целлюлозы АО «Архангельский ЦБК» (входит в Pulp Mill Holding GmbH, Австрия) приступили к монтажу основного оборудования (фильтр белого щелока, фильтр шлама, гаситель-классификатор, охладитель зеленого щелока, емкостное оборудование). Тендер на проведение этих работа выиграло ООО «100 ТОНН Сервис» (г. Екатеринбург, Свердловская обл.).
Модернизация участка ЦКРИ-3 включает реконструкцию системы каустизации, в том числе охлаждение, гашение извести, фильтрацию белого щелока, а также промывку и сушку известкового шлама. Кроме основного и вспомогательного оборудования, будет установлено оборудование КИПиА, электродвигатели и система управления DCS.
Поставщиком оборудования выступила корпорация Valmet (Швеция).
Напомним, что данный проект является одним из этапов реконструкции производства беленой целлюлозы, направленных на увеличение производительности по белому щелоку с учетом установки линии кислородно-щелочной отбелки в будущем.
Первым этапом реконструкции производства целлюлозы АЦБК стала замена промывной установки с монтажом трех прессов TwinRoll.
Пуск обновленного участка каустизации на производстве целлюлозы комбината запланирован на осень 2017 года.
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