На участке ЦКРИ-3 производства целлюлозы АЦБК начался монтаж основного оборудования

На участке ЦКРИ-3 производства целлюлозы АО «Архангельский ЦБК» (входит в Pulp Mill Holding GmbH, Австрия) приступили к монтажу основного оборудования (фильтр белого щелока, фильтр шлама, гаситель-классификатор, охладитель зеленого щелока, емкостное оборудование). Тендер на проведение этих работа выиграло ООО «100 ТОНН Сервис» (г. Екатеринбург, Свердловская обл.).

Модернизация участка ЦКРИ-3 включает реконструкцию системы каустизации, в том числе охлаждение, гашение извести, фильтрацию белого щелока, а также промывку и сушку известкового шлама. Кроме основного и вспомогательного оборудования, будет установлено оборудование КИПиА, электродвигатели и система управления DCS.

Поставщиком оборудования выступила корпорация Valmet (Швеция).





Напомним, что данный проект является одним из этапов реконструкции производства беленой целлюлозы, направленных на увеличение производительности по белому щелоку с учетом установки линии кислородно-щелочной отбелки в будущем.





Первым этапом реконструкции производства целлюлозы АЦБК стала замена промывной установки с монтажом трех прессов TwinRoll.

Пуск обновленного участка каустизации на производстве целлюлозы комбината запланирован на осень 2017 года.