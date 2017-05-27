Китайцы взяли паузу. Модернизация Архангельской ТЭЦ под вопросом

Сегодня в ходе Петербургского международного экономического форума стало известно, что договор между «ТГК-2» и «Хуадянь-Архангельской ТЭЦ» отложили на неопределенное время.

Напомним, летом 2016 года состоялось подписание договора между ОАО «ТГК-2» и ООО «Хуадянь-Архангельская ТЭЦ». Совместный проект должен был привлечь в Архангельск инвестиции из Китая, что позволило бы модернизировать мощности местной ТЭЦ и стабилизировать ситуацию в энергетическом комплексе региона. Предполагаемые первоначальные инвестиции - 2,7 млрд рублей.

Осведомленный источник "Двины-Информ" сообщил, что одной из причин "ухода" китайцев стали невыстроенные отношения с новыми собственниками ТГК-2. "Кроме того, имущество Архангельской ТЭЦ находилось в залоге у "Газпрома" из-за огромного долга за газ. Проблема эта, насколько я знаю, так и не была устранена. Самый главный минус в уходе китайского инвестора - большой вопрос с дальнейшей модернизацией Архангельской ТЭЦ. Именно на это энергетики и рассчитывали с приходом нового инвестора. Головной болью остается реконструкция Северодвинской ТЭЦ, она будет произведена, так как это давно требуется. А вот модернизация Архангельской ТЭЦ теперь под вопросом".