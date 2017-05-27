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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/economy/2017/06/02/51090.html

Экономика

Китайцы взяли паузу. Модернизация Архангельской ТЭЦ под вопросом

Китайцы взяли паузу. Модернизация Архангельской ТЭЦ под вопросом
Сегодня в ходе Петербургского международного экономического форума стало известно, что договор между «ТГК-2» и «Хуадянь-Архангельской ТЭЦ» отложили на неопределенное время.

Напомним, летом 2016 года состоялось подписание договора между ОАО «ТГК-2» и ООО «Хуадянь-Архангельская ТЭЦ». Совместный проект должен был привлечь в Архангельск инвестиции из Китая, что позволило бы модернизировать мощности местной ТЭЦ и стабилизировать ситуацию в энергетическом комплексе региона. Предполагаемые первоначальные инвестиции - 2,7 млрд рублей. 

Осведомленный источник "Двины-Информ" сообщил, что одной из причин "ухода" китайцев стали невыстроенные отношения с новыми собственниками ТГК-2. "Кроме того, имущество Архангельской ТЭЦ находилось в залоге у "Газпрома" из-за огромного долга за газ. Проблема эта, насколько я знаю, так и не была устранена. Самый главный минус в уходе китайского инвестора - большой вопрос с дальнейшей модернизацией Архангельской ТЭЦ. Именно на это энергетики и рассчитывали с приходом нового инвестора. Головной болью остается реконструкция Северодвинской ТЭЦ, она будет произведена, так как это давно требуется. А вот модернизация Архангельской ТЭЦ теперь под вопросом". 

Юрий Севастьянов, Вчера 16:22

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Комментарии
Иван из архангельских, вчера 22:12

Может быть кто-нибудь вспомнит и скажет - где та самая "Архангельская ТЭЦ-2 на газе", которую собирались (и обещали власти и Архэнерго!)построить вместо спроектированной атомной станции теплоснабжения? Сколько было песен и басен -))) Кстати, Архангельская АСТ уже давно работает, но в Бушере (Иран). И построили её те, кто мог сделать это в нашем городе, без китайцев.

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