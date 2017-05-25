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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/economy/2017/06/01/51059.html
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Лесозаготовительные предприятия ГК «Титан» полностью готовы к пожароопасному сезону
По состоянию на конец мая 2017 г. все леспромхозы Группы компаний «Титан» (ООО «Карпогорылес», ООО «Пинежьелес» ООО «Усть-Покшеньгский ЛПХ», (включая участок в п. Светлый), ООО «Вельское ЛПП», ООО «Шалакушалес», ООО «Дмитриевский ЛПХ», ООО «Сямженский ЛПХ», ООО «Луковецклес») полностью готовы к пожароопасному сезону – 2017.
Как отметили в производственном департаменте холдинга, подготовка к этому периоду началась еще в декабре минувшего года, и к началу мая организационные и технические противопожарные мероприятия были выполнены в полном объеме. Как рассказал руководитель департамента Альберт Пестов, леспромхозы полностью обеспечены необходимой техникой и оборудованием, средствами предупреждения и тушения лесных пожаров.
Полностью укомплектованы, соответствующим оборудованием, инвентарем, спецодеждой и техническими средствами более 30 пунктов сосредоточения пожарного инвентаря.
В 2016 – 2017 гг. дополнительно к имеющемуся закуплено оборудования на сумму более 3,5 млн. руб.
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