Лесозаготовительные предприятия ГК «Титан» полностью готовы к пожароопасному сезону

По состоянию на конец мая 2017 г. все леспромхозы Группы компаний «Титан» (ООО «Карпогорылес», ООО «Пинежьелес» ООО «Усть-Покшеньгский ЛПХ», (включая участок в п. Светлый), ООО «Вельское ЛПП», ООО «Шалакушалес», ООО «Дмитриевский ЛПХ», ООО «Сямженский ЛПХ», ООО «Луковецклес») полностью готовы к пожароопасному сезону – 2017.

Как отметили в производственном департаменте холдинга, подготовка к этому периоду началась еще в декабре минувшего года, и к началу мая организационные и технические противопожарные мероприятия были выполнены в полном объеме. Как рассказал руководитель департамента Альберт Пестов, леспромхозы полностью обеспечены необходимой техникой и оборудованием, средствами предупреждения и тушения лесных пожаров.





Полностью укомплектованы, соответствующим оборудованием, инвентарем, спецодеждой и техническими средствами более 30 пунктов сосредоточения пожарного инвентаря.

В 2016 – 2017 гг. дополнительно к имеющемуся закуплено оборудования на сумму более 3,5 млн. руб.