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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/economy/2017/06/01/51057.html

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Экономика

На летний отдых детей Группа «Илим» направит более пяти млн рублей

На летний отдых детей Группа «Илим» направит более пяти млн рублей
На организацию отдыха и оздоровление детей сотрудников целлюлозно-бумажного комбината в Коряжме и лесного филиала Группа «Илим» планирует направить более пяти млн рублей.

В этом году предлагаются детские оздоровительные лагеря и санатории на территории Архангельской области и на черноморском побережье Кавказа (список был опубликован задолго до наступления каникул). Всего поступило более 300 заявок от пап и мам. «Родители оплатят только 15 процентов стоимости путевки, остальное возьмет на себя компания, - сказала главный специалист по бюджетированию отдела по компенсациям и льготам Лариса Костина.

- Кроме того, возможна компенсация расходов на проезд ребятни к месту отдыха. Раз в два года сотрудники комбината могут возместить затраты на билеты в сумме до 30 тысяч на себя и до 25,5 тысячи – на ребенка. Льгота действует и в том случае, если дети отправляются на отдых по путевке одни».

Вчера 13:29

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