«Аквилон Инвест» заказывает новые проекты известным архитекторам

Проекты новых жилых комплексов в столице Поморья разрабатывают Геннадий Калиненков (главный архитектор Архангельска в 2000-2004 гг.), компании «Арикон и Ко» (разработавшей проект первого в столице Поморья высотного ЖК «Империал») и «Архитектура и дизайн». А новый жилой комплекс в Северодвинске спроектирует специалист из Финляндии.

Не секрет, что большая часть объектов, построенных холдингом «Аквилон Инвест» в Архангельске спроектирована местными архитекторами. Этот подход остается актуальным и для новых проектов. Так 6-ти этажный жилой комплекс на участке Набережной Северной между домами №121 и №123 проектирует известный архангельский архитектор Геннадий Калиненков.





Среди новых проектов, реализуемых холдингом «Аквлон Инвест» в ближайшей перспективе: многоэтажный одноподъездный дом на четной стороне пр. Новгородский между ул. Гайдара и ул. Вологодская и жилой комплекс «AURA» на пр. Чумбарова-Лучинского, 15.





По городской программе развития застроенных территорий холдинг «Аквилон Инвест» расселил 14 домов, предоставив жилье около 200 горожанам. На двух участках в уже построены новые здания площадью более 50 тыс. кв. м., еще на двух новых стройплощадках возводится более 30 тыс. кв. м нового жилья. На на перекрестке ул. Садовая – пр. Обводный канал будут расселены три деревянных дома. 14-ти этажный жилой комплекс, который разместится здесь проектирует архангельская компания «Арикон и Ко».





«Аквилон Инвест» продолжает расселение 5 аварийных деревянных домов на участке площадью почти 1 га в районе ул. Урицкого – набережная Северной Двины. В настоящее время жилье предоставлено 80% проживающих здесь граждан. После сноса аварийных зданий предусмотрена комплексная застройка квартала, концептуальное решение проекта 14-ти этажного дома площадью около 30 тыс. кв. м выполнил один из известных архитекторов Архангельска.





А новый жилой комплекс холдинга «Аквилон Инвест» в Северодвинске спроектирует специалист из Финляндии. В конце прошлого года по итогам открытого аукциона холдинг «Аквилон Инвест» приобрел право аренды земельного участка в городе корабелов на пересечении пр. Победы и ул. Юбилейной. 9-11-этажный жилой комплекс площадью около 18 тыс. кв. м проектирует известный архитектор Юкка Тикканен.





- Для меня работа в России – это особенный опыт, ведь это страна с богатейшей древней культурой и огромным архитектурным наследием, - говорит Юкка Тикканен. - Мы стремимся, чтобы наши проекты органично вписывались в пейзаж, не вступая в диссонанс с окружающей средой, радовали глаз, доставляли эстетическое удовольствие. Мы выводим проектирование жилых домов на новый уровень и гарантируем, что наши клиенты получают высокую отдачу от своих инвестиций. Проекты моего бюро для вашей страны – предмет моей особой гордости, ведь это мой скромный вклад в создание облика новой современной России.





Это будет интересная современная скандинавская архитектура, и можно быть уверенным в европейском уровне комфорта нового здания.





- Можно и нужно привлекать к проектированию новых объектов разных архитекторов. В город надо вливать свежую «архитектурную кровь», - считает председатель Совета директоров холдинга «Аквилон Инвест» Александр Фролов. – Есть очень интересные разработки у наших архангельских архитекторов, которые мы активно используем. Холдинг «Аквилон Инвест» заинтересован в том, чтобы проекты были качественные, а построенные объекты становились украшением города.