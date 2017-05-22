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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/economy/2017/05/31/51028.html

Экономика

В 2016 г. АЦБК сократил выбросы парниковых газов на 39,3% по сравнению с базовым 1990 г.

В 2016 г. АЦБК сократил выбросы парниковых газов на 39,3% по сравнению с базовым 1990 г.
В мае 2017 г. ООО «СиСиДжиЭс» подготовило «Отчет о выбросах парниковых газов АО «Архангельский ЦБК» за 2016 год» в соответствии с требованиями ISO 14064-1:2006 “Greenhouse gases – Part 1: Specification with guidance at the organization level for quantification and reporting of greenhouse gas emissions and removals” (ГОСТ Р ИСО 14064-1-2007).

 

Согласно расчетам, в 2016 г. сумма прямых и энергетических косвенных выбросов парниковых газов (ПГ) (Scope 1+Scope 2) АО «Архангельский ЦБК» (включая все дочерние общества и филиалы) составила 1 882 973 т СО2-экв., что на 1 220 448 т СО2-экв., или на 39,3%, меньше, чем в базовом 1990 г., и на 14,4% ниже установленного организацией добровольного ограничения на выбросы ПГ на период до 2020 г. в размере 2 200 000 т СО2-экв. в год.

По сравнению с предыдущим 2015 г. суммарные прямые и энергетические косвенные выбросы ПГ выросли на 50 720 т СО2-экв., или на 2,8%.

Удельные выбросы ПГ на тонну целлюлозы по варке в 2016 г. оказались равными 2,162 т СО2-экв./т целл., что на 1,7% ниже, чем уровень, установленный добровольным обязательством – 2,2 т СО2-экв./т целл. Относительно 2015 г. удельные выбросы снизились на 2,4%. 

Основными факторами, обусловившими снижение суммы прямых и энергетических косвенных выбросов ПГ АО «Архангельский ЦБК» в 2016 г. по сравнению с базовым 1990 г., являются увеличение доли биомассы в топливном балансе с 28,1% до 45,9%; снижение энергоемкости производства продукции на Архангельском ЦБК в г. Новодвинске (по теплу – на 36,9%, по электроэнергии – на 17,5%); сокращение объемов потребления электроэнергии от сторонних источников на 89,1%, с  232 721 МВт•ч до 25 452 МВт•ч.

Основными факторами, обусловившими рост суммы прямых и энергетических косвенных выбросов ПГ АО «Архангельский ЦБК» в 2016 г. по сравнению с предыдущим 2015 г., являются рост объемов варки целлюлозы с 827 245 т до 870 755 т, или на 5,3%; увеличение потребления угля в АО «Архангельский ЦБК» (г. Новодвинск) на 5,0%. 
Размер прочих косвенных выбросов ПГ (Scope 3) в 2016 г. равен 455 841 т СО2-экв., что на 6 930 т СО2-экв. или на 1,5% ниже, чем в 2015 г.

Были оценены наиболее существенные прочие косвенные выбросы ПГ, связанные производством и транспортировкой до ворот предприятия в г. Новодвинске внешних ресурсов (сырья, топлива, химикатов), используемых в производстве продукции.

Совокупные прямые и косвенные выбросы ПГ (Scope 1 + Scope 2 + Scope 3) 

АО «Архангельский ЦБК» в 2016 г. составили 2 338 814 т СО2-экв. В 2015 г. данный показатель был равен 2 295 024 т СО2-экв.

В ближайшее время планируется проведение процедуры верификации отчета независимым органом по сертификации ЗАО «Бюро Веритас Сертификейшн Русь». 

 

Вчера 10:39

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