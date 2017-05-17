Довольно неожиданным стал вопрос о том, какие качества в северянах генеральный директор КРАО ценит больше всего.

— Мне больше всего нравится серьёзное отношение к принятию решений. Если на юге часто решения принимаются спонтанно, то здесь, на Севере, всегда всё взвешивают и просчитывают, — ответил Алексей Ковалёв.

Ещё один вопрос касался финансирования работы корпорации, и звучал так: «В какую сумму обходится региональному бюджету работа КРАО?». Алексей Ковалёв пояснил, что, в отличие от многих регионов, в Архангельской области на финансирование работы корпорации развития не выделяется ни рубля бюджетных средств.

Генеральный директор КРАО Алексей Ковалёв отвечает на вопросы предпринимателей и журналистов.

Эксперты КРАО рассказали о федеральных и региональных институтах поддержки бизнеса, с которыми взаимодействует корпорация, о видах этой поддержки и о том, как строится работа с проектами.

Бизнесменов интересовал вопрос, на каком этапе корпорация готова оказать поддержку, и только ли стартапы могут на неё рассчитывать.

Алексей Ковалёв ответил:

«У нас очень большой набор инструментов поддержки, с которым вы можете ознакомится на нашем сайте, и в нём есть варианты как для начинающих предпринимателей, так и для уже состоявшегося, успешного бизнеса. Каждая история нашего сотрудничества в различных проектах — уникальна. И масштаб этих проектов — очень разный: от международных, как проект строительства магистрали „Белкомур“, до небольших инициатив, которые могут быть реализованы за несколько месяцев в конкретном населённом пункте».

Общение с предпринимателями продолжилось в формате деловой игры «Проектный комитет», участники которой смоделировали и смогли понять алгоритм рассмотрения проектов, поступающих в КРАО. Также все участники смогли лично задать интересующие вопросы специалистам корпорации, сообщает Регион29.