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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/economy/2017/05/26/50939.html

Общество, Экономика

«Нордавиа» дарит скидку до 30% для отличного летнего отдыха с друзьями

«Нордавиа» дарит скидку до 30% для отличного летнего отдыха с друзьями
С 1 июня 2017 года авиакомпания «Нордавиа» открывает новые прямые рейсы из Архангельска в Калининград. Полёты будут выполняться еженедельно по четвергам. Авиабилеты уже в продаже.

Хотите увидеть «русский кусочек Европы»? Бюргерские домики, островерхие кирхи и старинную брусчатку? Тогда город, который когда-то был немецким Кенигсбергом, а ставший русским Калининградом – это то, что Вам нужно.

Однако самый западный город России богат не только своей архитектурой. Это в прямом смысле слова драгоценный город. Здесь Вам удастся заглянуть в местный музей янтаря или отправиться на фабрику этого солнечного камня.

Если Вы любите чистые песчаные пляжи, то Вам стоит побывать на прекрасной Куршской косе, где, если повезёт, Вы найдёте свой собственный кусочек янтаря. А ещё в течение одного дня вы сможете искупаться в пресных водах Курского залива и солёных водах Балтийского моря. Хотите попасть в таинственное место? Тогда посетите поразительный и неординарный Танцующий лес, где деревья изгибаются в причудливых позах, как будто в танце.

Приехав в Калининград Вы, скорее всего, не пройдёте мимо местных пивоварен и обязательно насладитесь изысканным вкусом свежесваренного пива по старинным Кенигсбергским рецептам.

А если у Вас есть шенгенская виза и Вы хотите сделать своё путешествие ещё более интересным и насыщенным, то за несколько часов на обычном рейсовом автобусе Вы сможете добраться до Литвы или Польши.

С 1 июня 2017 года авиакомпания «Нордавиа – региональные авиалинии» открывает новые прямые рейсы из Архангельска в Калининград. Полёты будут выполняться еженедельно по четвергам. Авиабилеты уже в продаже.

А что, если собраться всей семьёй или весёлой компанией близких друзей и провести отличный летний отдых вместе? «Нордавиа» запускает новое специальное предложение «Друзья приносят удачу». Авиакомпания дарит скидку до 30% от тарифа на регулярных рейсах Архангельск-Калининград  и/или Калининград-Архангельск, выполняемых в период с 1 июня по 29 июня 2017 года включительно. Предложение действует при покупке авиабилетов в собственных офисах продаж «Нордавиа» и в агентствах города.

Подробные условия акции - https://www.nordavia.ru/offers/bring_friend/

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