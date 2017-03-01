Коллективный договор АЦБК за 2016 г. выполнен в полном объёме

Более миллиарда рублей направит на экологию в 2017 году филиал Группы «Илим» в Коряжме 5 апреля 2017 12:37

19 мая 2017 г. состоялась итоговая конференция работников АО «Архангельский ЦБК», его дочерних обществ (АО «Архбум», АО «Быт») и профсоюзной организации предприятия по исполнению Коллективного договора за 2016 г.

Участники конференции признали, что в прошлом году, как и в предыдущие годы, Коллективный договор на 2015 - 2017 гг. выполнялся и работодателем, и работниками. Со стороны работодателя - АО «Архангельский ЦБК» - в полном объеме по всем взятым обязательствам в социальной сфере и по предоставлению работникам социальных льгот и гарантий, закрепленных Коллективным договором, Трудовым кодексом и планом деятельности предприятия.





В числе магистральных направлений работы в области корпоративной социальной ответственности (персонал, социум, экология, развитие территории присутствия), руководство и акционер АЦБК - Pulp Mill Holding (Австрия) – в качестве ключевой задачи рассматривают вопросы охраны и безопасности труда. Инвестиции в улучшение условий и охраны труда в 2016 г. возросли на 48% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 112,1 млн. руб. (что почти в 3 раза больше законодательно установленной нормы). В частности, на обеспечение работников предприятия средствами индивидуальной защиты израсходовано 38,6 млн. руб. На АЦБК организована сдача работниками предприятия спецодежды в стирку, чистку и ремонт (3,2 млн. руб.). Периодический медицинский осмотр (обследование) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда предприятия, проводится на основании разработанного контингента работников и поименных списков. В 2016 г. на проведение предварительных и периодических медосмотров израсходовано 11,15 млн. руб.





Также средства направлялись на обучение руководителей, специалистов и рабочих по охране труда и промышленной безопасности, на проведение ремонтов санитарно-бытовых помещений, специальную оценку условий труда, обеспечение молоком и лечебным профилактическим питанием, на мероприятия, направленные на обеспечение санитарно-гигиенических условий труда.





Напомним, что в 2016 г. на социальные программы и льготы было направлено 276,2 млн. руб.





«Итоги конференции подтверждают, что Архангельский ЦБК придерживается самых высоких в России стандартов социальной ответственности», - отметила административный директор компании Ольга Саввина. По ее словам, в настоящее время готовится проект коллективного договора на будущий период, консолидируются предложения в данный документ, предприятие намерено максимально учесть интересы обеих сторон, сохранив имеющиеся льготы для работников.