|
Новости дня
Северные пчеловоды предлагают правильный мёд
Коллективный договор АЦБК за 2016 г. выполнен в полном объёме
Власти обещают соломбальцам обновленную Набережную Седова
Сотрудник архангельской колонии задержан за взятку
|
Понедельник, 22 мая, 11:41
Ваш регион: Все Поморье
Все Поморье
Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/economy/2017/05/22/50864.html
|
Сюжет
Инвестиции АЦБК в основные фонды составили около 1,5 млрд. руб.16 мая 2017 12:40
Филиал Группы «Илим» в Коряжме возглавил Сергей Николаевич Кривошапкин27 апреля 2017 08:27
Директор филиала Группы «Илим» в Коряжме Валерий Антонишин возглавил в компании дирекцию по инвестициям21 апреля 2017 10:58
Группа «Илим» удвоила отчисления в консолидированный бюджет Архангельской области11 апреля 2017 10:26
В совет директоров АЦБК избраны Штефан Продоль и Владимир Белоглазов7 апреля 2017 10:04
Более миллиарда рублей направит на экологию в 2017 году филиал Группы «Илим» в Коряжме5 апреля 2017 12:37
За два месяца 2017 г. заготовка древесины ЛПХ ГК «Титан» составила 466,7 тыс. м³3 апреля 2017 12:17
Каждую пятницу рабочих ЦБК в Коряжме ждет «Колесо удачи»27 марта 2017 11:59
"Титан" продолжит исполнять все подписанные соглашения по сохранению малонарушенных лесных территорий15 марта 2017 22:06
Выпускники САФУ в 2017 году пройдут стажировки на предприятиях группы «Илим»1 марта 2017 16:00
Коллективный договор АЦБК за 2016 г. выполнен в полном объёме
19 мая 2017 г. состоялась итоговая конференция работников АО «Архангельский ЦБК», его дочерних обществ (АО «Архбум», АО «Быт») и профсоюзной организации предприятия по исполнению Коллективного договора за 2016 г.
Участники конференции признали, что в прошлом году, как и в предыдущие годы, Коллективный договор на 2015 - 2017 гг. выполнялся и работодателем, и работниками. Со стороны работодателя - АО «Архангельский ЦБК» - в полном объеме по всем взятым обязательствам в социальной сфере и по предоставлению работникам социальных льгот и гарантий, закрепленных Коллективным договором, Трудовым кодексом и планом деятельности предприятия.
В числе магистральных направлений работы в области корпоративной социальной ответственности (персонал, социум, экология, развитие территории присутствия), руководство и акционер АЦБК - Pulp Mill Holding (Австрия) – в качестве ключевой задачи рассматривают вопросы охраны и безопасности труда. Инвестиции в улучшение условий и охраны труда в 2016 г. возросли на 48% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 112,1 млн. руб. (что почти в 3 раза больше законодательно установленной нормы). В частности, на обеспечение работников предприятия средствами индивидуальной защиты израсходовано 38,6 млн. руб. На АЦБК организована сдача работниками предприятия спецодежды в стирку, чистку и ремонт (3,2 млн. руб.). Периодический медицинский осмотр (обследование) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда предприятия, проводится на основании разработанного контингента работников и поименных списков. В 2016 г. на проведение предварительных и периодических медосмотров израсходовано 11,15 млн. руб.
Также средства направлялись на обучение руководителей, специалистов и рабочих по охране труда и промышленной безопасности, на проведение ремонтов санитарно-бытовых помещений, специальную оценку условий труда, обеспечение молоком и лечебным профилактическим питанием, на мероприятия, направленные на обеспечение санитарно-гигиенических условий труда.
Напомним, что в 2016 г. на социальные программы и льготы было направлено 276,2 млн. руб.
«Итоги конференции подтверждают, что Архангельский ЦБК придерживается самых высоких в России стандартов социальной ответственности», - отметила административный директор компании Ольга Саввина. По ее словам, в настоящее время готовится проект коллективного договора на будущий период, консолидируются предложения в данный документ, предприятие намерено максимально учесть интересы обеих сторон, сохранив имеющиеся льготы для работников.
|
Главное
Власти обещают соломбальцам обновленную Набережную СедоваСегодня 10:53
Из Госдумы в гордуму: бывшая соратница Жириновского Ирина Чиркова остается в "колоде"Сегодня 09:01
Шенкурск и Вельск проголосовали лучше, чем КотласВчера 22:15
Огород и шашлык важнее: явка на довыборах в Поморье очень низкаяВчера 14:19
80 лучших людей Архангельской области: Федор РынцынВчера 10:00
Экономика
Северные пчеловоды предлагают правильный мёдСегодня 11:28
Конечные регулируемые цены на электрическую энергию и мощность, поставляемую потребителям ПАО «Архэнергосбыт» в апреле 2017 года17 мая 2017 13:51
В Архангельске пройдёт день открытых дверей региональной Корпорации развития16 мая 2017 13:36
Инвестиции АЦБК в основные фонды составили около 1,5 млрд. руб.16 мая 2017 12:40
Северные пчеловоды предлагают правильный мёд15 мая 2017 12:34
Опрос
Власти обещают соломбальцам обновленную Набережную Седова
Прохладная погода сохранится сегодня в Поморье
Архангельская область не самая тревожная по распространению ВИЧ
В Архангельске снова похолодает и усилится ветер
Северные пчеловоды предлагают правильный мёд
Конечные регулируемые цены на электрическую энергию и мощность, поставляемую потребителям ПАО «Архэнергосбыт» в апреле 2017 года
В Архангельске пройдёт день открытых дверей региональной Корпорации развития
Инвестиции АЦБК в основные фонды составили около 1,5 млрд. руб.
Из Госдумы в гордуму: бывшая соратница Жириновского Ирина Чиркова остается в "колоде"
Шенкурск и Вельск проголосовали лучше, чем Котлас
Явка на довыборах в Архангельской области к 15-00 остается низкой
Огород и шашлык важнее: явка на довыборах в Поморье очень низкая
Облсобрание напоминает «10 негритят»: минус Мышковский, Савкин. Седунова?
Сотрудник архангельской колонии задержан за взятку
Архангелогородка заказала незаконное техсредство через Интернет, чтобы контролировать сына
В Плесецком суде рассмотрят дело о гибели ребенка на пожаре
Полицейские задержали похитителя тележек из магазина
Северодвинск присоединился к акции "На работу на велосипеде"
В Архангельске "Водник" встретился со своими болельщиками
«Водник» провел первую тренировку под руководством Сергея Лихачева
В Архангельске прошел турнир по танцевальному спорту "Беломорские ритмы"
В Добролюбовке представят "Арктическую палитру"
В Архангельске открылась выставка ювелирных украшений
На "Ночь музеев" северян ждёт разнообразная культурная программа
Выставка «Война и мифы» будет работать в «Ночь музеев»
|Свидетельство
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей младше 16 лет.
Мнение редакции может не совпадать с позицией автора.
При полном или частичном использовании любых материалов гиперссылка на dvinainform.ru обязательна. Копирование материалов без разрешения администрации сайта запрещено.
|Электронное периодическое издание
163000, г. Архангельск, пр. Троицкий, 52, 13 этаж
Телефон: (8182) 639-718, 639-719, 639-720
|Сделано в Artil.ru