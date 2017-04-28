В Архангельске пройдёт день открытых дверей региональной Корпорации развития

День открытых дверей региональной Корпорации развития станет одной из основных составляющих конференции. Он будет разбит на два этапа.

Первый — открытие специальной площадки КРАО в стартовый день форума, на которой будут представлены направления работы корпорации, а также её партнеров и других региональных институтов развития. Во второй день (27 мая в 10.00) КРАО предоставит возможность ознакомиться со своей работой «изнутри»: мероприятия пройдут непосредственно в здании корпорации (ул. Свободы, 23).

В дни форума желающие смогут узнать о поддержке предпринимателей в регионе, ознакомиться с моделью работы КРАО, принять участие в деловой игре «Проектный комитет».

— Такая деловая игра позволит понять на реальных примерах, как проходит процесс поступления в корпорацию заявки на сопровождение того или иного проекта, как мы вместе с нашими коллегами из правительства области, муниципалитетов и институтов развития ведём проекты, — отметил генеральный директор Корпорации развития Архангельской области Алексей Ковалёв.

Подать заявку на день открытых дверей 27 мая можно по электронной почте cen@krao29.ru или по телефону 200-627, - сообщает ИА "Регион 29".