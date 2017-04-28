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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/economy/2017/05/15/50743.html

Экономика

Северные пчеловоды предлагают правильный мёд

Северные пчеловоды предлагают правильный мёд
Предприятие «Русский стиль», объединившее пчеловодов Котласского и Красноборского районов, приглашает посетить «Медовую аптеку».

Как говаривал один известный мультперсонаж, неправильные пчёлы делают неправильный мёд. Верность этого утверждения никто оспаривать не собирается, но вот проблема: как отличить правильных пчёл от неправильных?

Ответ прост: правильные пчёлы живут там, где живёте вы. Если вы южанин, то правильные для вас пчёлы живут на Юге. Если вы родились на Севере, то наиболее полезными для здоровья будут дары вашего родного края.

На предприятии «Русский стиль», созданном в 2001 году и объединившем пчеловодов Котласского и Красноборского районов Архангельской области, работают правильные пчёлы. Настоящий северный мёд и другие полезные продукты пчеловодства попадают на прилавки павильонов «Медовая аптека» прямо с пасек предприятия.

Мёд, собранный с целого букета целебных северных растений, отличается содержанием уникальных ферментов, микроэлементов и витаминов. Так что неудивительно, что в декабре 2004 года мёд, представленный предприятием «Русский стиль» на выставке в Москве, был награждён золотой медалью.

Торговая сеть «Северный мёд» имеет свой зарегистрированный товарный знак и дорожит своей репутацией. Опытные продавцы-консультанты помогут каждому покупателю подобрать продукцию для укрепления здоровья, ведь в «Медовой аптеке» можно приобрести не только продукты пчеловодства, но и различные настойки, травяные чаи, мази и бальзамы.

Пользуйтесь дарами родной, местной природы и будьте здоровы! А узнать побольше об уникальных свойствах северного мёда, а также об ассортименте «Медовой аптеки» можно в официальной группе предприятия.

Вчера 12:34

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