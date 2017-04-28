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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/economy/2017/05/15/50741.html

Экономика

Никак не рискнёте посеять лук? Займитесь интерьером и ландшафтным дизайном

Никак не рискнёте посеять лук? Займитесь интерьером и ландшафтным дизайном
Оригинальные изделия из натурального дерева для дачи — это то, что вам нужно в такую погоду.

Суровая северная весна пока не радует тёплой погодой, но мы-то знаем, что дачный сезон всё равно придёт. И встретить его надо во всеоружии. Для этого настоятельно рекомендуем заглянуть в магазин «У Яшки деревяшки» в торговом центре «Квартал» на Окружном шоссе, 11.

Там есть всё, чего у вас пока ещё нет на даче, а именно изделия из натурального дерева на любой вкус, которые принесут тепло и уют в дом и сделают неповторимым ваш дачный участок. Это разнообразные скамейки, диваны с ящиками и без, столы, стулья и табуреты различных форм и размеров, садовые детские качели, шезлонги, кресла-качалки, различные полки и этажерки, аксессуары для бани и сауны, деревянная скульптура для сада, двери, оконные блоки, заборы, ящики для рассады, оборудование для колодцев и погребов, конура для собаки, шведские стенки, кухонные лопатки, скалки, подставки и много-много ещё чего.

Магазин «У Яшки деревяшки» предлагает изделия из традиционных пород древесины производства собственного столярного цеха. Все изделия выполнены из высушенной древесины ели или сосны и обработаны под покраску. По желанию клиента можно определиться с размерами, внести элементы декора - от придания особых форм до лакокрасочной обработки.

Мастера столярного цеха готовы работать по эскизам заказчика, так что ваши дизайнерские идеи могут легко найти своё реальное воплощение и украсить ваш дом или дачный участок.

Вчера 12:28

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