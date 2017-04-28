«Оптимум»: время приобретать жильё

Группа компаний «СМК» предлагает оптимальные цены на квартиры в строящемся доме в округе Майская горка в Архангельске.

Девятиэтажный двухподъездный жилой дом «Оптимум» от группы компаний «СМК», строящийся на пересечении улиц Фёдора Абрамова и Овощной в областном центре, будет сдан в эксплуатацию уже в конце этого года. Самое время выбирать и приобретать квартиры, ведь на стадии строительства стоимость квадратного метра оптимальна.

Сроки сдачи объекта и защиту средств дольщиков гарантирует подписанный между ГК «СМК» и Архангельским отделением Сбербанка договор на проектное финансирование строящегося дома.





-Благодаря сотрудничеству застройщика со Сбербанком дольщики могут быть уверены, что дом будет сдан в эксплуатацию в срок - банк является соинвестором строительства, - говорит руководитель группы компаний «СМК» Сергей МАХОВ. - Независимо о того, сколько квартир продано на этапе строительства, все работы будут завершены вовремя. Дольщики, которые уже приобрели квартиры или приобретут их на этапе строительства, защищены от каких-либо финансовых рисков.





Конечно, можно дождаться сдачи объекта и приобрести квартиру в уже построенном доме, но тогда и цена будет другая.





- Сейчас оптимальный период для дольщиков, - считает Сергей Махов. - С одной стороны, они могут купить квартиру по приемлемой цене, с другой — дом находится в высокой степени готовности, и можно посмотреть квартиры, оценить планировку, выбрать подходящий для себя вариант.





Для того чтобы приобрести квартиру в жилом доме «Оптимум», нужно обратиться в офис агентства недвижимости «Центр продаж новостроек» по адресу: г. Архангельск, ул. Попова, д. 17, 1 этаж. Специалисты агентства ответят на любые вопросы, покажут квартиры, подберут оптимальный вариант, подготовят необходимые документы для заключения договора.





АН «Центр продаж новостроек»

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