Новости дня

В Архангельске прошло первомайское шествие

"Архангельскгеолдобыча" добыла 10-миллионый карат алмазов

Голова ледохода движется в 130-ти километрах от Архангельска

В Сольвычегодске произошел пожар в многоквартирной "деревяшке"

Мобильная версия 16+

Понедельник, 1 мая, 14:52

Ваш регион: Все Поморье

Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/economy/2017/05/01/50506.html

Экономика

"Архангельскгеолдобыча" добыла 10-миллионый карат алмазов

"Архангельскгеолдобыча" добыла 10-миллионый карат алмазов
Накануне Дня Победы, в год 80-летнего юбилея Архангельской области, новую производственную высоту покорил трудовой коллектив АО "Архангельскгеолдобыча" (АГД). 1 мая, в Праздник Весны и Труда, на месторождении им. В. Гриба был добыт 10-миллионный карат алмазов.

Стоит отметить, что за 3 года, прошедшие с момента запуска горно-обогатительного комбината, АО "Архангельскгеолдобыча" прочно вошло в состав форпостов экономики Поморья, заняв в регионе лидирующие позиции по предоставлению рабочих мест, налоговым выплатам, социальной и экологической политике. 10 миллионов карат – не первый успех АГД в 2017 году.

Напомним, что в феврале на месторождении им. В. Гриба добыт алмаз весом 181,68 карат – крупнейший за всю историю алмазодобычи на территории Европы. А в марте по инициативе Российского представительства Всемирного фонда дикой природы (WWF) и Минприроды России были подведены итоги первого рейтинга экологической ответственности ведущих горнодобывающих компаний страны, первое место было присуждено АО "Архангельскгеолдобыча". 

Сегодня 13:15

Нашли ошибку? Выделите текст,
нажмите ctrl+enter и отправьте ее нам.

Комментарии
Пока нет...
Ваше мнение

Ваше имя:

Эл. почта:

Комментарий:

Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает следующие правила:

  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц;
  • Употребление нецензурных слов и брани;
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия;
  • Спам и реклама других сайтов.
Главное

В Архангельске прошло первомайское шествие Сегодня 13:23

Голова ледохода движется в 130-ти километрах от Архангельска Сегодня 11:32

1 мая в Архангельской области ожидается дождь и грозаСегодня 10:13

1 мая центр Архангельска будет частично закрыт для транспортаВчера 18:02

80 лучших людей Архангельской области: Эдуард СимонянВчера 10:31
2 комментария

Экономика

"Ростелеком" предлагает корпоративным клиентам Архангельской области услугу "Видеокомфорт"28 апреля 2017 14:27

2 мая стартуют продажи квартир в ЖК «Green Park» в Архангельске 28 апреля 2017 10:40
3 комментария

Филиал Группы «Илим» в Коряжме возглавил Сергей Николаевич Кривошапкин27 апреля 2017 08:27

Новая опция "Фогейм" в уникальном тарифном плане "Игровой" от Ростелекома помогает побеждать 26 апреля 2017 17:40

На ЛДК-3 начались пуско-наладочные испытания лесопильной линии26 апреля 2017 13:36

Ещё

Фотографии

Видео

Интервью

Архив материалов
Новости рубрик

В Архангельске прошло первомайское шествие

Голова ледохода движется в 130-ти километрах от Архангельска

На домах ветеранов в Архангельске установлены первые красные звезды

1 мая в Архангельской области ожидается дождь и гроза

В САФУ выбрали самую красивую студентку

"Ростелеком" предлагает корпоративным клиентам Архангельской области услугу "Видеокомфорт"

2 мая стартуют продажи квартир в ЖК «Green Park» в Архангельске

Филиал Группы «Илим» в Коряжме возглавил Сергей Николаевич Кривошапкин

Новая опция "Фогейм" в уникальном тарифном плане "Игровой" от Ростелекома помогает побеждать

Елена Вторыгина выслушала жителей Приморского района

Игорь Годзиш проиграл в доходах своему заму Шапошникову

Дмитрий Юрков: Программа переселения людей из аварийного жилья на контроле у областных и федеральных властей

Парламентский рейтинг: «Говорящие головы» с площади Ленина

Архангельские единороссы рассказали в Кирове о предвыборном опыте

В Сольвычегодске произошел пожар в многоквартирной "деревяшке"

В Приморском районе сгорела дача

В Северодвинске задержали автоугонщика

В Архангельске задержан похититель алкоголя

В Архангельске сотрудники Росгвардии задержали мужчину, угрожавшего супруге расправой

Сборная Поморья по пулевой стрельбе – сильнейшая в России

В Архангельске завершилось первенство региона по теннису

Футбольные дружины Поморья поборются за медали первенства Северо-Запада

Стрелки Поморья в Краснодаре вне конкуренции

Сергей Лихачёв возглавил архангельский «Водник»

В столице Поморья пройдёт интерактивная выставка «Война и мифы»

В Красноборске пройдут «Сметанинские встречи»

В Новодвинске прошёл фестиваль хоровых коллективов "Новодвинская весна-2017"

«В Северном хоре начались мероприятия, посвященные 100-летию Нины Мешко

В «Соломбале-Арт» завершился городской фестиваль «Архангельск поет о Победе»
Свидетельство Эл № ФС77-47145 от 03 ноября 2011 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей младше 16 лет.

Мнение редакции может не совпадать с позицией автора.

При полном или частичном использовании любых материалов гиперссылка на dvinainform.ru обязательна. Копирование материалов без разрешения администрации сайта запрещено.

Система Orphus

 Электронное периодическое издание «Двина-Информ», © 2003—2017

163000, г. Архангельск, пр. Троицкий, 52, 13 этаж
эл. почта: info@dvinainform.ru

Телефон: (8182) 639-718, 639-719, 639-720
Коммерческий отдел: (8182) 47-08-59, 47-07-96

Мобильная версия
Сделано в Artil.ru