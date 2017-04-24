"Архангельскгеолдобыча" добыла 10-миллионый карат алмазов

Накануне Дня Победы, в год 80-летнего юбилея Архангельской области, новую производственную высоту покорил трудовой коллектив АО "Архангельскгеолдобыча" (АГД). 1 мая, в Праздник Весны и Труда, на месторождении им. В. Гриба был добыт 10-миллионный карат алмазов.

Стоит отметить, что за 3 года, прошедшие с момента запуска горно-обогатительного комбината, АО "Архангельскгеолдобыча" прочно вошло в состав форпостов экономики Поморья, заняв в регионе лидирующие позиции по предоставлению рабочих мест, налоговым выплатам, социальной и экологической политике. 10 миллионов карат – не первый успех АГД в 2017 году.

Напомним, что в феврале на месторождении им. В. Гриба добыт алмаз весом 181,68 карат – крупнейший за всю историю алмазодобычи на территории Европы. А в марте по инициативе Российского представительства Всемирного фонда дикой природы (WWF) и Минприроды России были подведены итоги первого рейтинга экологической ответственности ведущих горнодобывающих компаний страны, первое место было присуждено АО "Архангельскгеолдобыча".