"Архангельскгеолдобыча" добыла 10-миллионый карат алмазов

Стоит отметить, что за 3 года, прошедшие с момента запуска горно-обогатительного комбината, АО "Архангельскгеолдобыча" прочно вошло в состав форпостов экономики Поморья, заняв в регионе лидирующие позиции по предоставлению рабочих мест, налоговым выплатам, социальной и экологической политике. 10 миллионов карат – не первый успех АГД в 2017 году.
Напомним, что в феврале на месторождении им. В. Гриба добыт алмаз весом 181,68 карат – крупнейший за всю историю алмазодобычи на территории Европы. А в марте по инициативе Российского представительства Всемирного фонда дикой природы (WWF) и Минприроды России были подведены итоги первого рейтинга экологической ответственности ведущих горнодобывающих компаний страны, первое место было присуждено АО "Архангельскгеолдобыча".